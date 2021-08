La bande-annonce de «Spider-Man : No Way Home» a battu le record d’«Avengers: Endgame»

Spider-Man est plus fort que les Avengers. Les fans de l’homme-araignée sont visiblement tombés dans la toile de la bande-annonce. En 24 heures, le premier trailer de Spider-Man : No Way Home a explosé le record de vues en ligne anciennement détenu par… Avengers: Endgame.

Le succès de Spider-Man : No Way Home est-il déjà assuré ? En à peine 24 heures, la bande-annonce du prochain film de l’homme-araignée a recueilli un total de 355,5 millions de vues soit largement bien plus que son aîné Avengers: Endgame et ses 289 millions de vues. Un véritable succès pour la firme puisqu’il s’agit là d’un nouveau record. En 2019, le dernier film des Avengers des frères Russo s’était imposé comme le plus gros succès au box-office mondial avant de repasser derrière Avatar de James Cameron en mars 2021.

La suite des aventures de Peter Parker a vraisemblablement été plus qu’attendue par les fans de l’univers cinématographique Marvel qui ont plus que doubler le nombre de vues obtenues pour le film précédent. Sortie en 2019, Spider-Man : Far From Home avait récolté 135 millions de vues en 24 heures. Avec plus de 1,1 milliard de dollars de recettes mondiales, ce film est devenu le plus gros succès financier de Sony Pictures. Le nouveau record décroché par Spider-Man : No Way Home laisse donc présager déjà d’un succès au cinéma.

Sony Pictures s’est réjoui sur Twitter du succès de la bande-annonce du prochain Spider-Man, incarné par Tom Holland : «VOUS avez fait que cette magie opère. #SpiderManNoWayHome a battu le record mondial de 24 heures de la bande-annonce la plus regardée et la plus discutée de tous les temps !»

YOU made this magic happen. #SpiderManNoWayHome broke the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! @SpiderManMovie pic.twitter.com/E1rW4vsLeX — Sony Pictures (@SonyPictures) August 25, 2021

Sur les réseaux sociaux, le trailer explosif de Spider-Man : No Way Home s’est également imposé comme la bande-annonce la plus mentionnée en 24 heures, tous films confondus, avec 4,5 millions de mentions dans le monde. Aux États-Unis, la bande-annonce du prochain film avec Tom Holland et Zendaya a engendré 2,91 millions de mentions en 24 heures, soit presque le double des mentions récoltées pour le trailer d’Avengers : Endgame sur la même période de temps avec 1,94 millions dans le monde, a rappelé Sony Pictures.