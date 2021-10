Sur vos écrans… «Titane», «Lost Song», «Mourir peut attendre»

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Titane, Lost Song, Mourir peut attendre et d’autres.



(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Adventures of a Mathematician

(4)

Drame biographique allemand réalisé par Thor Klein

Mettant en vedette Philippe Tlokinski, Fabian Kociecki, Esther Garrel.

C’est quoi ? Fuyant la persécution nazie en Pologne, le mathématicien juif Stan Ulam est recruté par un collègue et ami pour participer à la conception de la bombe atomique, au Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique.

C’est comment ? Souvent abordé au cinéma et à la télé, le Projet Manhattan nous est ici raconté du point de vue inédit d’une de ses figures majeures, largement méconnue. Les conflits moraux des scientifiques sont au coeur du récit parfois anecdotique, campé dans des panoramas montagneux évocateurs. La complicité entre les deux acteurs principaux est palpable.

En vidéo sur demande

La Famille Addams 2 (Addams Family 2, The)

(4)

Film d’animation américain réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon.

C’est quoi ? Pour se rapprocher de sa fille Wednesday, en pleine crise d’adolescence, Gomez Addams embarque sa famille d’excentriques pour un périple à travers les États-Unis. Se lance à leurs trousses un avocat, qui prétend détenir la preuve que Wednesday n’est pas une Addams.

C’est comment ? Un amusant cocktail d’action virevoltante et d’humour noir inventif. Voilà ce que contient ce deuxième épisode animé des aventures de la famille macabre imaginée par le dessinateur Charles Addams. La réflexion sur l’identité et les liens filiaux se conclut toutefois sur une note moralisatrice, au terme d’un affrontement extravagant et forcé.

En salle

Lost Song

(3)

Drame psychologique canadien réalisé par Rodrigue Jean

Mettant en vedette Suzie LeBlanc, Patrick Goyette, Ginette Morin.

C’est quoi ? Après la naissance de son premier enfant, une chanteuse classique dépassée par l’ampleur de la tâche adopte un comportement étrange, qui inquiète son mari, sa belle-mère et surtout sa mère, soucieuse de l’impact de la maternité sur sa carrière musicale.

C’est comment ? Rodrigue Jean (YELLOWKNIFE, L’ACROBATE) mise sur une approche poétique pour aborder le phénomène de la dépression post-partum. Les paysages, d’une beauté évocatrice, accentuent le sentiment d’isolement de la protagoniste, incarnée avec sensibilité par la soprano Suzie LeBlanc.

Vendredi 22h30 sur TFO

Mourir peut attendre (No Time To Die)

(4)

Drame d’espionnage britannique réalisé par Cary Joji Fukunaga

Mettant en vedette Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek.

C’est quoi ? James Bond sort de sa retraite pour aider un agent de la CIA à retrouver un scientifique kidnappé, qui a mis au point une puissante arme virale. Au cours de son enquête, l’espion d’élite sera confronté à d’anciens rivaux et de nouveaux ennemis.

C’est comment ? Ce 25e film de la série se présente comme un adieu sentimental au Bond incarné par Daniel Craig. D’où un scénario plutôt classique, rehaussé de nombreuses surprises émouvantes. Élégante, mais peu inspirée, la réalisation procure au film quelques temps forts. Craig est plus impérial que jamais, face à un Rami Malek décevant.

En salle

Les Saints criminels de Newark (Many Saints of Newark, The)

(4)

Drame de moeurs américain réalisé par Alan Taylor

Mettant en vedette Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini.

C’est quoi ? Newark, New Jersey, début des années 1970. Un adolescent italien idolâtre son « oncle », un chef mafieux élégant et puissant, aux prises avec un ex-homme de main afro-américain, qui a formé son propre gang.

C’est comment ? David Chase déjoue les attentes avec cet antépisode cinématographique de sa série télé « The Sopranos », qui raconte moins la genèse de l’iconique Tony Soprano qu’il n’évoque le contexte et l’époque dans lesquels il a grandi. D’où un récit ambitieux mais éparpillé, centré sur l’ascension du mentor de son héros, campé par un impressionnant Alessandro Nivola.

En salle

Titane

(3)

Drame fantastique français réalisé par Julia Ducournau

Mettant en vedette Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier.

C’est quoi ? Compromise durant une soirée meurtrière, une tueuse en série tombée enceinte d’une automobile quitte la région et adopte l’identité d’un garçon disparu. Son déguisement ne trompe personne, sinon le père pompier de ce dernier, tout disposé à croire qu’elle… est lui.

C’est comment ? Deuxième femme de l’histoire à remporter la Palme d’or à Cannes, la Française Julia Ducournau signe un « film de genre » à la fois trash et haut de gamme, maussade et jouissif, qui fait se percuter les comètes de David Cronenberg et Virginie Despentes. Agathe Rousselle et Vincent Lindon, à fleur de peau, se donnent sans compter.

En salle