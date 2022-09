« Les murs qui nous habitent »: lancement d’une web-série sur le logement social

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) célébrait le 14 septembre la diffusion de sa nouvelle web-série documentaire Les murs qui nous habitent.

En rapport avec la précarité des logements à Montréal, la web-série met en avant les différents types de logements sociaux dans lesquels peuvent vivre des personnes en situation de grande précarité. Le but est de sensibiliser sur l’importance du développement de ces logements.

Le développement de logements sociaux et communautaires est une solution […] pour aider les personnes à éviter la rue et à en sortir. […] Il faut aussi fournir les outils pour le maintien en logement et ça passe entre autres par l’accompagnement et le soutien communautaire.

Catherine Marcoux, organisatrice communautaire au RAPSIM, par voie de communiqué