Louis-José Houde mordant en ouverture du gala de l’ADISQ

Le 44e Gala de l’ADISQ s’est ouvert dimanche soir sur les ondes de Radio-Canada avec un grand medley musical, suivi par le désormais traditionnel discours d’introduction de l’animateur, Louis-Josée Houde.

Quatuor esca a lancé la soirée avec ses instruments à cordes avant de laisser la place à une brève prestation de Cœur de pirate. Patrice Michaud a mis de l’éclat en concluant le numéro avec sa chanson Vous êtes ici, entouré d’une foule d’enfants criant et sautant sur scène. On était loin d’un gala de pandémie.

Louis-José Houde, dont la créativité et l’humour ne se tarissent pas malgré ses 17 années consécutives à la barre du gala, a fait la blague que tout le monde attendait d’entrée de jeu : un clin d’oeil à l’intervention de Guillaume Lemay-Thivierge aux Gémeaux. David Chappelle agressé au festival Netflix Is A Joke, Chris Rock frappé par Will Smith aux Oscars, Véronique Cloutier interrompue par Guillaume Lemay-Thivierge aux Gémeaux… «pas facile d’être sur scène de nos jours», a-t-il blagué, en avertissant l’audience de ne pas lui faire le coup.

Toujours avec le même mordant, l’humoriste s’est lancé dans une tirade contre les gens qui filment un spectacle avec leur téléphone, récoltant de bons applaudissements de la salle, qui était pour la première fois au maximum de sa capacité lors d’un gala depuis presque trois ans.

Toujours admiratif des musicien.ne.s, Louis-José Houde a expliqué comment ils mènent une vie de performance tout en donnant quelques exemples. «Rien de plus noble qu’un contrebassiste qui traîne sa contrebasse dans le métro […] comme un menhir», s’enthousiasmait-il. C’est en racontant avoir été un jour témoin d’une femme réussissant à faire entrer sa harpe dans sa Fiat et, une autre fois, d’un homme achetant un gong un jour de grêle qu’il a marqué le plus de points.