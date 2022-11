Une dragonne en moins dans la prochaine saison de «Dans l’œil du dragon»

Dans l’œil du dragon sera de retour en avril sur les ondes de Radio-Canada, mais avec une dragonne en moins. Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, a choisi de ne pas reprendre le fauteuil qu’elle occupe depuis la huitième saison.

Pour sa 12e saison, l’émission misant sur l’entrepreneuriat québécois comptera à nouveau sur la présence de Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs (notamment derrière Pur Vodka et Romeo’s gin), Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels et Georges Karam, associé d’Alfar Capital.

Isabèle Chevalier, investisseure entrepreneure anciennement présidente-directrice générale de Bio-K plus International, et David Côté, cofondateur de LOOP Mission et Rise Kombucha, seront également de retour en alternance.

L’équipe de production de Dans l’œil du dragon recrute présentement les entrepreneur.euse.s qui tenteront de convaincre les dragon.ne.s durant la 12e saison. Les intéressé.e.s peuvent déposer leur candidature juste ici avant le 14 novembre.