Céline (et sa musique!) dans la bande-annonce de «Love Again»

Céline Dion propose de la nouvelle musique au cœur de la trame sonore de la comédie romantique Love Again, qui prendra l’affiche en mai et dont une première bande-annonce est maintenant en ligne.

Non seulement l’on découvrira de nouvelles chansons (d’amour?) de Céline, mais la chanteuse elle-même joue son propre rôle aux côtés des vedettes du film, Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Sam Heughan (Outlander). Disons que bien du temps s’est écoulé depuis qu’elle avait tenu le rôle principal de la mini-série Des fleurs sur la neige, sortie en 1991.

Basé sur le roman Text for You de Sofia Cramer, le long métrage à l’eau de rose réalisé et scénarisé par Jim Strouse (The Incredible Jessica James) raconte l’histoire d’une femme qui, afin d’apaiser sa souffrance à la suite de la mort de son fiancé, envoie des messages textes à l’ancien numéro de téléphone du défunt, numéro qui a été réattribué à un homme avec qui elle tissera un lien inattendu. Ces deux êtres s’éprendront-ils l’un de l’autre au son d’It’s All Coming Back to Me Now tirée du mémorable album Falling Into You de Céline?

Le film Love Again avait été annoncé l’an dernier sous le titre It’All Coming Back to Me Now. Il prendra l’affiche le 12 mai.

Quant à Céline, elle a révélé cet hiver être atteinte du syndrome de Moersch et Woltman, ce qui la contraignait à reporter de nouveaux ses spectacles.