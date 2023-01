Le prestigieux magazine Rolling Stone a publié son palmarès des 200 plus grand.e.s interprètes de tous les temps (200 Greatest Singers of All Time), au sommet duquel trônent Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey. Mais qui ne figure pas parmi les Kelly Clarkson, Billie Eilish, Adele et autres voix féminines majeures des 100 dernières années? Céline Dion.

Des fans de la diva québécoise, dont l’album D’eux, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, est le disque francophone le plus vendu de l’histoire de la musique, n’ont pas manqué de faire part de leur étonnement, voire de leur incompréhension, en commentaires à cette publication.

Céline Dion was not included on Rolling Stone’s 200 Greatest Singers of All Time list. pic.twitter.com/pJKFEfhaYE — Pop Base (@PopBase) January 1, 2023

Des journalistes québécois.e.s ont également manifesté leur ahurissement sur les réseaux sociaux.

C’est objectivement absolument inconcevable que ⁦@celinedion⁩ ne se retrouve pas dans le top 200. 200!!! Qu’on l’aime ou non, on ne peut nier le talent immense, l’agilité vocale, la réussite, et l’influence de Céline Dion dans le monde. https://t.co/JKUOjBWeV4 — Eugénie Lépine-Blondeau (@eugenie_lb) January 2, 2023

Le magazine @RollingStone dévoile sa liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, « des chanteurs qui ont façonné l'histoire ». Adele, Rihanna, Billie Eilish et Taylor Swift figurent notamment dans la liste, mais @celinedion en est écartée.https://t.co/8bXshxEfMH pic.twitter.com/Eyq8LdvBDh — Hadi Hassin (@hassinhadi) January 2, 2023

La démarche de Rolling Stone

Dans son introduction à son palmarès, Rolling Stone précise qu’il ne s’agit pas de la liste des plus grandes voix de tous les temps, mais bien des plus grand.e.s chanteur.euse.s. Celles et ceux qui ont façonné l’histoire de la musique. « Le talent est impressionnant; le génie est transcendant », poursuit Rolling Stone. « Bien sûr, nombre des personnes citées sont nées dotées de puissants conduits [massive pipes], de l’oreille absolue et d’un vaste registre vocal. D’autres sont dotées d’instruments plus rugueux, étranges ou délicats. »

Le magazine cite l’exemple du chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne, en 112e position : « Ozzy Osbourne n’a pas ce que la plupart des gens appelleraient une belle voix [good voice], mais bon sang qu’elle est géniale [great]. »

L’originalité, l’influence, la profondeur du répertoire ainsi que l’ampleur de l’héritage musical des artistes sont les éléments qui ont guidé de façon primordiale les choix de l’équipe de rédaction, qui a compilé cette liste de concert avec des collaborateur.trice.s clés, indique-t-elle.

La reine du R’n’B Aretha Franklin, au premier rang du palmarès, décrivait ainsi sa mission comme chanteuse, indique Rolling Stone : « Moi tendant la main, espérant que quelqu’un la saisisse. » Le magazine invite à interpréter sa liste d’artistes remarquables ayant marqué la musique populaire comme une célébration de cette connexion fondamentale, « profonde et empathique », entre un.e artiste et son public.

Céline Dion, qui a annoncé récemment être atteinte du syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome en anglais), un trouble neurologique très rare, n’a pas réagi à la publication sur ses réseaux sociaux.

Métro a demandé par courriel à Rolling Stone la ou les raisons pour lesquelles Céline Dion n’avait pas été retenue dans la liste. Au moment où l’on a écrit ces lignes, Rolling Stone n’avait pas répondu.

Top 20 de Rolling Stone

1. Aretha Franklin

2. Whitney Houston

3. Sam Cooke

4. Billie Holiday

5. Mariah Carey

6. Ray Charles

7. Stevie Wonder

8. Beyoncé

9. Otis Redding

10. Al Green

11. Little Richard

12. John Lennon

13. Patsy Cline

14. Freddie Mercury

15. Bob Dylan

16. Prince

17. Elvis Presley

18. Celia Cruz

19. Frank Sinatra

20. Marvin Gaye