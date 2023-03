Le cinéaste Claude Fournier n’est plus

Le cinéaste montréalais Claude Fournier s’est éteint à l’âge vénérable de 91 ans ce jeudi au Centre hospitalier de l’Université de Montréal des suites d’un infarctus. Il a subi son malaise cardiaque alors qu’il était en voyage en Martinique.

C’est son frère, Guy Fournier, qui a annoncé la mort du réalisateur au Journal de Montréal. Claude Fournier détient deux Prix gémeaux pour son film dramatique Les Tisserands du pouvoir. Parmi ses autres grands succès, on compte notamment Deux femmes en or, Les chats bottés, La pomme, la queue et les pépins ainsi que Bonheur d’occasion.