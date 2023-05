Radio-Canada explique le retour de Maripier Morin sur ses ondes

Pour lancer la quatrième saison de l’émission L’autre midi à la table d’à côté, Radio-Canada propose ce dimanche une rencontre entre France Castel et Maripier Morin. Pour cette dernière, il s’agit d’une première présence sur les ondes du diffuseur public depuis les dénonciations à son endroit pour racisme, voies de fait et inconduites sexuelles – à l’exception de son controversé passage à Tout le monde en parle en mai 2021 et de courts commentaires durant la tournée médiatique du film Arlette.

Cette apparition à Radio-Canada de Maripier Morin, qui a fait l’objet de deux enquêtes journalistiques (dans Le Devoir, en juillet 2020, et dans La Presse, en mai 2021), a suscité des commentaires mitigés sur les réseaux sociaux. Si des fans saluent le retour de Mme Morin au petit écran, d’autres internautes sont plus critiques.

«Elle n’aurait jamais dû avoir le droit de revenir à la TV»; «Ho mon Dieu je suis tellement content qu’on permette aux agresseurs sexuels de reprendre une vie normale»; «Une autre émission que je ne regarderai pas, HONTE à elle», écrivent des utilisateur.trice.s de Twitter.

Questionné par Métro quant au retour de Maripier Morin sur les ondes de Radio-Canada, le premier directeur de la promotion et des relations publiques du diffuseur, Marc Pichette, a répondu que la principale intéressée «a effectué son retour dans la sphère publique», citant son rôle dans Arlette et la promotion de la série documentaire Imparfaite, à venir sur Vrai.

Rappelant que la décision d’inviter Maripier Morin relève de la boîte de production Zone3, il poursuit: «Maripier Morin et France Castel ont vécu des chutes dans la dépendance, dont Maripier Morin reconnaît sa part de responsabilité. Elles sont remontées à la surface après une longue cure de désintoxication. Ce vécu partagé en faisait un jumelage naturel».

Dans l’épisode, que Métro a pu visionner, Maripier Morin et France Castel ne discutent pas que de dépendance, mais aussi de leurs rapports avec les autres femmes. «Je me suis tout le temps sentie mieux avec les gars […]. Quand je suis avec des filles, je me dis tout le temps: à quel moment elles vont me planter un couteau dans le dos? Je suis méfiante», lance Maripier Morin, qui a entre autres été dénoncée par des femmes.

Durant le reste de sa saison, L’autre midi à la table d’à côté proposera des tête-à-tête entre Janette Bertrand et Charles Lafortune (14 mai), Bianca Gervais et Patrick Huard (21 mai), Régis Labeaume et Pierre-Yves Lord (28 mai), Julie Le Breton et Micheline Lanctôt (4 juin), Anne-Élisabeth Bossé et Patrice Robitaille (11 juin), Kim Lévesque-Lizotte et Pierre-Yves McSween (18 juin) ainsi qu’Alexandre Jardin et Ricardo Larrivée (25 juin).

Les épisodes seront par la suite diffusés sur ICI Première les samedis à 14h à compter du 1er juillet. D’ici là, ils sont à l’antenne d’ICI Télé les dimanches à 20h.