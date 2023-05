«C’est comme ça que je t’aime»: sexisme, crimes et Xavier Dolan au menu de la 3e saison

Préparez votre Slip’n Slide tel un caïd de Sainte-Foy, puisque le tournage de la troisième saison de C’est comme ça que je t’aime est amorcé, et que son synopsis ainsi que sa distribution sont annoncés.

L’ultime saison de cette populaire série télé écrite par François Létourneau «sera celle de la terrible et impitoyable vengeance d’Huguette Delisle», dévoile Radio-Canada par communiqué.

On retrouvera les Delisle (François Létourneau, Marilyn Castonguay) et les Paquette (Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman) lors de l’été 1976, durant lequel «le sexisme est de retour en force à Sainte-Foy alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur la ville».

Celle qui a conquis le titre de plus grande criminelle du Québec est maintenant redevenue femme au foyer et n’est plus que l’ombre d’elle-même. Le groupe ira-t-il dans la grande ville défendre son honneur? C’est à suivre!

À la distribution des deux précédentes saisons (du moins, pour les personnages encore en vie!) s’ajoutent Patrick Hivon, Pier-Luc Funk, Xavier Dolan, Yves Jacques, Robert Lepage, Germain Houde, Catherine Trudeau, Olivier Gervais Courchesne, Katrine Duhaime, Myriam Huard, Eric K. Boulianne, Jocelyn Blanchard et Charles-Aubey Houde.

La troisième saison de la série, toujours produite par les Productions Casablanca, est réalisée par François Létourneau et Patrice Robitaille, qui succèdent à Jean-François Rivard et Robin Aubert.

Rappelons que la seconde saison de C’est comme ça que je t’aime a dominé le dernier Gala des prix Gémeaux, avec une récolte de 10 trophées.

L’ultime volet de C’est comme ça que je t’aime sera disponible sur l’Extra d’ICI Tou.tv durant la saison 2023-2024.