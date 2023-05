Fabien Cloutier et PL Funk se partageront l’écran dans «Vil et misérable»

Fabien Cloutier et Pier-Luc Funk se partageront la vedette de «Vil et misérable».

Fabien Cloutier et Pier-Luc Funk seront en vedette dans l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Vil et misérable de Samuel Cantin, publiée en 2013 aux éditions Pow Pow. Anne-Élisabeth Bossé, Chantal Fontaine, Alexis Martin et Éric Robidoux compléteront la distribution.

Produit par Sarah Mannering et Fanny Drew de Colonelle films, Vil et misérable est le premier long métrage de Jean-François Leblanc, qui signe également le scénario avec Samuel Cantin.

«La vie de Lucien (Fabien Cloutier), libraire de livres usagés, mais surtout démon misanthrope descendu sur Terre il y a plus de 350 ans, est complètement chamboulée le jour où, dans le but d’agrandir la librairie, sa patronne l’oblige à travailler avec un assistant-libraire (Pier-Luc Funk). Malgré son aversion pour le genre humain, Lucien s’ouvrira peu à peu au monde au contact de ce nouveau collègue, et trouvera même en lui un allié inusité», peut-on lire dans le communiqué dévoilant la distribution.

C’est la deuxième œuvre du bédéiste qui est transposée vers un autre médium, puisqu’une version théâtrale de la BD Whitehorse sera présentée chez Duceppe en novembre prochain.

Cette annonce survient deux jours à peine après le lancement de la plus récente bande dessinée de Samuel Cantin, intitulée Shérif Junior: il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel-sur-Poussière.

Le film sera tourné du 4 août au 7 septembre. Il sera distribué dans les cinémas par Entract Films en 2024.