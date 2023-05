Total Crap: 20 ans de plaisir de mauvais et de malaises 

Depuis 20 ans, les deux dudes de Total Crap – Simon Lacroix et Pascal Pilote – présentent le meilleur du mauvais du cinéma et de la télé. Pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle édition sera présentée en première à Montréal le 3 juin au Club Soda.

Pour les retardataires qui ne connaissent pas encore Total Crap, il s’agit d’un événement lors duquel sont diffusés des montages d’extraits tirés d’émissions télé et de films. Évidemment, ces extraits ne sont pas choisis au hasard, l’accent étant mis sur ce qui a de plus mauvais ou de plus «malaisant».

La genèse

Originaires de Québec, Simon Lacroix et Pascal Pilote étaient déjà amis avant de lancer Total Crap. Cette collaboration confirmant leurs intérêts communs, leur amitié s’est renforcée avec le temps.

«On s’est rendus compte qu’on ramassait tous les deux un peu de la marde sur VHS, se remémore Pascal. On checkait ça chez nous, mais comme il manquait de place dans mon salon, on a fait une première soirée au bar Scanner [de Québec] pour les amis principalement. Finalement, c’était sold out.»

Les deux gars avaient approché un autre bar au départ, mais on leur avait répondu que «personne ne va vouloir payer 25 cents pour voir [leurs] affaires», raconte Simon.

Difficile d’être plus dans le champ, puisque Total Crap remplit des salles comme le Métropolis et le Club Soda, a fait le tour du Québec et a même présenté ses «affaires» en France et en Ontario.

Un phénomène plus large

Simon Lacroix et Pascal Pilote ne sont pas les seuls à miser sur l’intérêt du public pour le mauvais. Juste au Québec, on pourrait mentionner Les Douteux qui font depuis des années des projections au Broue Pub Brouhaha tous les lundis ou encore, la fascination (malsaine?) du public pour film Caïdo de Michel Brûlé qui ne se dément pas. Comment expliquent-ils ce phénomène?

«C’est rendu tellement aseptisé à la télé, c’est rendu plate, estime Pascal. Les gens aiment ça retomber dans cette époque où tout était permis. Tu ne pourrais pas refaire Relevez le défi maintenant.»

«Moi, je pense que c’est encore mauvais la télé, mais pour les mauvaises raisons, rétorque Simon en rigolant. Il y a des gens qui viennent à Total Crap par nostalgie, d’autres viennent chercher le mauvais et le malaise, mais je ne peux pas vraiment t’expliquer pourquoi ils aiment ça.»

Et qu’ont-ils à dire aux personnes qui lèvent le nez sur ce genre de proposition?

«En fait, ce n’est pas de l’humour pour tout le monde», répond Simon.

«En fait, CE N‘EST PAS de l’humour, rétorque Pascal. On n’est pas des humoristes et les extraits qu’on présente n’étaient pas faits pour être drôles à la base. C’est le mishmash de tout ça qui fait que c’est drôle.»

Toujours old school

Malgré les années qui passent, les deux gars affirment être restés old school en essayant toujours de faire la majorité de leurs trouvailles sur VHS.

«Si on prend des extraits qui sont diffusés sur YouTube, le public se demanderait pourquoi il paye pour voir notre show quand il peut regarder ça à la maison», explique Simon Lacroix.

«Parfois, il n’y a qu’un exemplaire qui existe et c’est nous qui l’avons», affirme Pascal Pilote.

Les deux gars soutiennent qu’ils ne se censurent pas, mais que comme l’humour, ils ont évolué. Ils ne présentaient donc plus certains extraits qu’ils ont diffusés autrefois. N’empêche, certains extraits demeurent des classiques à leurs yeux.

«L’entrevue avec le groupe heavy métal Black Death à l’émission de Géo Giguère, Famille Rock. Les deux gars sont sur le PCP et tout ce qu’ils répondent c’est « ouais » pendant dix minutes», mentionne Pascal.

Parmi leurs must, Simon et Pascal s’entendent sur l’émission Je parle comme je marche animée par l’ancien lutteur la Merveille Masquée et diffusée sur la télé-communautaire de Drummondville.

«Il fait une espèce de Claire Lamarche avec son masque de lutteur», raconte Pascal.

C’est probablement l’affaire la plus psychotonique qu’il y a jamais eu sur la planète. Pascal Pilote

Simon et Pascal ne savent pas s’ils continueront encore pendant 20 ans, mais une chose est sûre, c’est loin d’être la fin!

Vous souhaitez vous procurer des billets pour le 3 juin, suivez ce lien: https://lepointdevente.com/billets/clb230603001

L’édition 20e anniversaire sera également présentée à Québec le 9 et 10 juin au Ninkasi Bar & Bistro: https://lepointdevente.com/billets/rap230609001

Total Crap fera le tour du Québec par la suite.