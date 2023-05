Télé: les hommages à Michel Côté pleuvent, voici où les regarder

Après la mort de Michel Côté, monument du grand écran québécois, c’est au petit écran que lui sera rendu hommage ce soir et dans les prochains jours. Tour d’horizon de la programmation qui met à l’honneur l’acteur, ancien résident d’Outremont, parti à 72 ans.

Radio-Canada a revu la grille horaire de la totalité de ces chaines de télévision pour que les Québécois puissent faire leurs adieux à Michel Côté. Sur ICI Télé, à 21h, le diffuseur public fédéral rediffusera Bonsoir bonsoir! : Un café avec Michel Côté, une entrevue du défunt par Jean-Philippe Wauthier à l’été 2020.

Dès 19h, c’est ICI RDI qui animera le souvenir de Michel Côté avec une édition spéciale de 60 minutes, durant laquelle la journaliste Anne-Marie Dussault reviendra sur la carrière d’un acteur au talent reconnu et salué. À 20h, la chaine enchainera en rediffusant Les grandes entrevues : Michel Côté où ce dernier était revenu sur toute sa carrière avec Stéphan Bureau.

À 21h, ICI Première rediffusera un grand entretien de Michel Côté, diffusé en 2015. À 19h l’épisode « Un vol sacrilège » de la série La Petite Patrie où apparait Michel Côté passera sur les ondes d’ICI ARTV avant que la chaine diffuse le long format de la grande entrevue de Michel Côté à 22h.

Les honneurs pour l’acteur qui s’est illustré dans le film C.R.A.Z.Y. ou dans la série La petite vie continueront sur plusieurs jours sur ICI Télé. Vendredi soir, les téléspectateurs pourront retrouver le comédien dans son rôle de paternel de Louis-José Houde dans De père en flic 2, à 18h30.

Samedi, à 18h30, tous les passagers de Michel Côté à Tout le monde en parle seront condensés dans une émission spéciale. Enfin, la levée de chapeau de Radio-Canada prendra fin dimanche à 19h avec la diffusion de l’émission Les enfants de la télé : spéciale Michel Côté.

Sur Télé-Québec, ce mercredi à 21h, le film québécois Le sens de l’humour, où Michel Côté et Louis-José Houde jouent encore une fois côte à côte, remplacera la diffusion du thriller américain Sans limites.

La grille horaire de TVA sera modifiée ce vendredi à 20h, on pourra alors regarder le film Piché, entre ciel et terre où Michel Côté a joué au côté de son fils Maxime Le Flaguais. Le film raconte la vie de Robert Piché qui a piloté le vol Air Transat 236 de Toronto à Lisbonne, qui a effectué le plus long vol plané de l’histoire de l’aéronautique après être tombé à court de carburant.