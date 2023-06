«Bon cop, bad cop» devient une série

Le célèbre tandem de policiers des films à succès Bon cop, bad cop reprendra du service… au petit écran cette fois, annonce Bell Média. Les irremplaçables Patrick Huard et Colm Feore revêtiront de nouveau les badges de David Bouchard et de Martin Ward dans cette nouvelle série de huit épisodes d’une heure en développement, adaptée des longs métrages sortis en 2006 et 2017.

Leurs personnages s’uniront de nouveau (contre leur gré?) afin de résoudre une enquête se déroulant au sein d’une communauté autochtone. Le tandem insolite fera équipe avec « une nouvelle génération de policiers tout aussi non orthodoxes que le duo original », indique le communiqué.

Patrick Huard est de retour à l’écriture, entouré des scénaristes chevronné.e.s Éric K. Boulianne, Suzie Bouchard, Benoît Chartier et Sébastien Ravary.

« Je suis excité et inspiré comme jamais à l’idée de transporter l’univers de Bon cop, bad cop dans un format de série télé, déclare-t-il. Pour nous, ça veut dire plus de temps pour approfondir les personnages et leurs relations, et la possibilité d’exploiter au maximum les situations, tant dramatiques que comiques. Pour les fans, ça veut dire quatre fois plus de rires, de plaisir et, surtout, l’accessibilité à un maximum de gens, partout au pays! »

« Bon cop, bad cop est une marque qui résonne fortement auprès du public », poursuit la vice-présidente au développement de contenu, programmation et information chez Bell Média, Suzane Landry. « Nous sommes ravis à l’idée de revoir cette franchise, cette fois sous la forme d’une série originale. Nous sommes d’ailleurs tombés sous le charme de cette proposition. Le fait qu’elle soit pilotée par Patrick Huard à l’écriture et à la production et de savoir qu’il retrouvera son personnage de David Bouchard nous réjouit au plus haut point. »

Nul doute que le public s’en réjouira tout autant!