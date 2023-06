Découvrir les rénos écolos de Christine Beaulieu

Entourée de spécialistes, la comédienne Christine Beaulieu invite le public à suivre ses rénovations les plus écoresponsables possibles dans une nouvelle série diffusée au cours de la saison 2023-2024 sur ICI Tou.tv Extra.

Comment se débarrasser de débris de construction de façon écoresponsable? Quels types de matériaux sont meilleurs pour l’environnement et la santé? Comment optimiser sa consommation d’énergie? Comment donner une seconde vie aux matériaux? Voilà le genre de questions auxquelles entend bien répondre la comédienne Christine Beaulieu, entourée de spécialistes, dans une nouvelle série de six épisodes d’une vingtaine de minutes diffusée au cours de la saison 2023-2024 dans la section Véro.tv de l’Extra d’ICI Tou.tv.

Idéatrice de l’émission, l’interprète d’Isabelle dans L’œil du cyclone se lance dans d’importants travaux de rénovation chez elle, à Montréal. Rénos qu’elle souhaite les plus écoresponsables et intelligentes possibles.

Réduire son empreinte carbone, jeter le moins de matériaux possible, récupérer le maximum de matières, optimiser la relation entre son nid urbain et la nature : voilà les objectifs que s’est fixés l’actrice qui a raconté dans sa pièce J’aime Hydro son enquête citoyenne sur Hydro-Québec. Afin de les atteindre, elle s’est entourée d’une équipe inspirante d’entrepreneur.euse.s d’ici partageant son désir de réaliser un projet aussi design que durable, local et novateur. L’équipe composera avec les défis inhérents à la transition énergétique.

L’architecte Pierre Thibault, l’écologiste cofondateur d’Écohabitation Emmanuel Cosgrove, le designer d’À Hauteur d’homme Louis-Philippe Pratte, les paysagistes de Nouveaux Voisins Emile Forest et Philippe Asselin, le créateur de Botté, Philippe Charlebois, ainsi que la céramiste Marilyn Champagne accompagneront Christine Beaulieu à chaque étape du projet.

Réfléchissant mûrement chacune de ses décisions, la copropriétaire remettra en question tant les pratiques actuelles en rénovation que ses habitudes personnelles.

Peut-être trouvera-t-on également dans cette série réalisée par Sabrina Hammoum, au titre pour l’heure inconnu, des astuces pour améliorer la cohabitation entre la nature et notre espace de vie?