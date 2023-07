«L’homme qui aimait trop» aller voir ailleurs (dont en Slovaquie)

Les séries québécoises poursuivent leur percée à l’étranger. Tandis qu’on apprenait la semaine dernière que Série noire serait prochainement adaptée en espagnol, c’est au tour de la télésérie L’homme qui aimait trop de conclure un accord à l’international, celui-ci avec une chaîne de télévision slovaque.

C’est la chaîne TV JOJ qui a acquis les droits de la série L’homme qui aimait trop, créée à l’origine par les auteur.trice.s et producteur.trice.s Michel d’Astous et Anne Boyer (Tabou, 2 frères, Mon fils) et diffusée sur Noovo.

« Nous avons imaginé une histoire qui porte plus sur le pluriamour que sur l’infidélité. Car notre antihéros essaie d’aimer sincèrement ses trois femmes. Mais est-ce vraiment possible? C’est aux téléspectateurs d’y répondre. Les avis seront très divergents et très passionnés », a déclaré par voie de communiqué Michel d’Astous.

Dans L’homme qui aimait trop, l’entourage de Marc-Alexandre Moisan (Patrice Godin dans la version originale) découvre que l’homme mène une double vie familiale et conjugale après que ce dernier se retrouve à l’urgence à la suite d’un grave accident. Pour la première fois, ses deux conjointes et sa nouvelle amante se voient et s’interrogent: comment Marc-Alexandre a-t-il pu partager sa vie entre Montréal et Magog depuis deux ans?

« Cette minisérie de huit épisodes, L’homme qui aimait trop, est l’exemple parfait d’une série dramatique moderne qui aborde des sujets considérés comme tabous, a soutenu de son côté le PDG de TV JOJ, Marcel Grega. Avec son intrigue palpitante, elle tient le public en haleine du début jusqu’à la fin. Je suis convaincu que cette histoire très actuelle, avec une distribution de premier plan, sera un événement télévisuel incontournable pour les téléspectateurs. »

L’adaptation slovaque sera produite par Piknik Pictures et est déjà en préproduction. Le tournage devrait commencer plus tard cette année avec une première diffusion prévue en 2024, indique-t-on dans le communiqué.

En plus de Patrice Godin, la version québécoise met en vedette Hélène Florent, Fanny Mallette et Nadia Kounda.