Les comédiens de Les Boys lors de leur intronisation au Temple de la renommée Juste pour rire.

Ce soir à la télé, l’intronisation de Les Boys au Temple de la renommée

Les amateurs d’humour comme les amateurs de hockey pourront visionner l’intronisation des personnages de Les Boys au Temple de la renommée Juste pour rire dès lors de deux diffusions télé ce soir et lundi prochain.

Les Boys a été intronisé lors d’un gala tenu au Théâtre Maisonneuve cet été pendant le festival Juste pour rire. La diffusion à la télé aura lieu en deux volet, dont le premier sera diffusé ce soir sur ICI Télé.

Animée par Guy Jodoin, la cérémonie réunit humoristes, comédiens, musiciens, athlètes et personnalités publiques venus saluer l’apport de Les Boys à l’imaginaire collectif.

Parmi les principaux participants, on retrouve plusieurs figures associées à la franchise, dont Michel Charette, Rémy Girard, Richard Goudreau, Patrick Labbé, Roc Lafortune, Pierre Lebeau, Marc Messier, François Papineau, Maxim Roy, Louis Saia et Patrick Huard, présents à travers des scènes et segments inspirés de moments marquants de la série.

L’intronisation de Les Boys fut l’un des temps forts de la plus récente édition du festival Juste pour rire.

Lancée en 1997, la saga Les Boys compte quatre films, une série télévisée, différents projets dérivés et un spectacle qui a circulé à travers la province. Elle est désormais considérée par l’organisation comme une «marque patrimoniale» québécoise. L’intronisation actuelle marque la première fois que le Temple de la renommée consacre une œuvre fictive de cette ampleur.

Parallèlement à l’hommage télévisuel, Les Boys – Le Spectacle, adapté du premier film, poursuit sa tournée à travers le Québec. Plus de 35 000 spectateurs l’ont déjà vu. De nouvelles dates s’ajoutent dans plusieurs villes, dont Québec, Sherbrooke, Saguenay, Laval, Gatineau, Trois-Rivières, Baie-Comeau et Montréal.