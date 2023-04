Le petit-fils du complotiste

-Qu’est-ce que t’apprends à l’école ces jours-ci?

-On parle des mouvements de luttes propres aux libertés civiles, comme l’avortement, Black Lives Matters, l’abolition de la peine de mort, le mariage entre conjoints de même sexe, le féminicide du Chili, Martin Luther King et Rosa Parks, Gandhi et Mandela…c’est vraiment intéressant!

-Ah bon…

-Et toi, grand-papa, quand tu étais jeune, as-tu aussi défendu les libertés civiles?

-Mais bien sûr!

-Ah cool! Et tu faisais partie de quel mouvement?

-Moi, mon p’tit gars, j’étais une figure importante du mouvement anti-masques!

-Masques d’Halloween?

-Non, des masques qu’on nous obligeait à porter en pleine pandémie de la COVID.

-Vous deviez le porter tout le temps?

-Ben non, quand même pas! Juste quand on allait au dépanneur ou à la quincaillerie, par exemple.

-Et qui vous forçaient à le porter?

-François Legault, un premier ministre despote, et son directeur de la Santé publique, un docteur corrompu par l’OSM.

L’Orchestre symphonique de Montréal?

-Ninon, l’Organisation mondiale de la santé.

Ah…l’OMS. Et pourquoi ils voulaient vous forcer à porter le masque?

-Parce qu’ils disaient que ça aiderait à diminuer les risques de contagion du virus…

-Et donc?

-Ben nous, on savait que ce n’était pas vrai…

-Comment ça?

-Parce qu’on avait fait nos recherches…

-À l’université?

-De la vie, oui.

-Université DLAVI? Connais pas.

-Sur YouTube. Y avait un paquet de spécialistes censurés par les médias traditionnels, qui étaient de connivence avec Legault et son docteur Tartelette – qui n’était pas un vrai scientifique, en passant – qui nous expliquaient la gammik, tu comprends?

-Pas vraiment, non…pourquoi ils auraient voulu vous forcer à porter le masque, grand-papa, si ce dernier n’était pas utile à stopper la pandémie?

-Ahhhhhh….. parce que la pandémie elle-même n’existait pas!

-Y avait pas eu près d’un million de morts en six mois, donc 6 000 au Québec ?

-Mais non, c’était une invention, mon p’tit gars!

-Mais par qui?

-Je te l’ai dit: par les médias traditionnels, Legault et Tartelette…

-Mais pourquoi?

-Parce que Bill Gates voulait nous imposer un vaccin qu’il a créé pour nous micro-pucer…

-Hein? Mais ce n’est même pas le vaccin de Gates qui a été utilisé au final, non?

-Parce qu’on les a empêchés!

-Et pour la micro-puce, y avait pas déjà les réseaux sociaux, pour ça?

-Hilalalala! Ça dont pas de culture, ces jeunes-là…c’est parce qu’en plus de la micro-puce, y avait une stratégie avec le 5G, les chemtrails, les sectes pedosataniques, et les laboratoires chinois qui ont créé le virus…!

-Le virus de la COVID a été créé en laboratoire?

-Évidemment, et par nos gouvernements! Pas surpris qu’ils ne vous apprennent pas ça à l’école..

-Mais pourquoi les gouvernements auraient-ils créé le virus en laboratoire?

-Pour détruire l’économie mondiale!

Et pourquoi ils auraient fait ça?

Mais voyons! Parce qu’ils nous prenaient pour des moutons!

-T’as pas dit que la pandémie n’avait pas existé?

Oui, mais juste pour nous empêcher de prendre de la chloroquine!

-…..

-Quoi?

– Ça va, grand-papa?

-Mais oui, pourquoi? Alors tu vois, ici sur la photo, c’est moi en compagnie de scientifiques et vedettes du mouvement…lui, c’était un gars qui avait étudié la microbiologie pendant quelques cours, et qui enseignait en secondaire 2. Elle, c’est Lucie Laurier; c’était une grande actrice. Elle a découvert le complot des chemtrails, c’est-à-dire que les nuages dans le ciel ne sont pas vraiment des nuages, mais des produits chimiques que des agents gouvernementaux nous balanceraient sur la gueule à partir d’avions complices. Lui, c’est un comptable qui avait ramassé un demi-million pour financer un recours judiciaire contre les mesures de Legault-le-dictateur… Ces deux-là, c’étaient deux frères, des grosses vedettes de la chanson québécoise… Ahhhhhh, c’était le bon temps!

-Et qu’est-il arrivé à ces cinq-là?

-Hmmmm…. jamais eu d’autres nouvelles du prof du secondaire, Lucie est rentrée dans les Krishnas, le comptable a fait de la prison pour fraude, et les deux frères ont apparemment attrapé le virus pendant une manif.

-Qu’est-il arrivé du recours judiciaire?

-Quel recours judiciaire?

– T’as déja défendu d’autres libertés civiles que celles-là, grand-papa?

-Ben non, j’avais pas le temps pour ça, mon p’tit gars…