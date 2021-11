Pour une expérience emballante à l’année au centre-ville de Montréal

LETTRE OUVERTE – Montréal aura définitivement connu un «avant» et un «après» pandémie de Covid-19. Le temps est venu de s’attaquer à la relance. Heureusement, le centre-ville dans son ensemble jouit d’un écosystème composé d’organismes économiques, culturels et sociaux, d’entrepreneurs événementiels, ainsi que de détaillants engagés pour l’avenir de leur quartier. Ensemble, nous détenons une des clés pour s’assurer que les gens aient envie de revenir au centre-ville : la mise en place d’une expérience attrayante et unique tout au long de l’année à travers une animation créative, réfléchie et sur-mesure.

Les visiteurs le demandent : selon un sondage réalisé cet été pour XP_MTL, 83% voudraient encore plus d’animation et près de 95% sont d’avis que les installations et animations rendent le centre-ville plus agréable et attrayant. De plus, selon Montréal Centre-Ville, la majorité des commerçants sont également favorables à l’installation d’œuvres artistiques et à l’animation sur Sainte-Catherine Ouest.

Saisir les opportunités pour mieux relever les défis du centre-ville

À l’image de plusieurs secteurs, le commerce au détail fait face à de nombreux bouleversements, et ce, encore plus qu’avant la pandémie. Le nouveau contexte économique, les difficultés en approvisionnement et la pénurie de main-d’œuvre font partie du quotidien des détaillants. Les locaux vacants sont nombreux, une tendance lourde que nous pouvions déjà observer avant la pandémie et qui, compte tenu des impacts du télétravail de l’achat en ligne, nécessitera sans doute des changements importants.

Les pouvoirs publics ont investi massivement afin de faciliter les déplacements en transport collectif vers le centre-ville de Montréal et pour rendre la trame urbaine plus conviviale aux abords de nos artères commerciales. La rue Sainte-Catherine Ouest s’est ainsi refait une beauté et est désormais prête à faire beaucoup plus de place aux terrasses et à l’animation urbaine.

Plusieurs opportunités sont toutefois à saisir. Avec New York, le centre-ville de Montréal demeure le plus habité en Amérique du Nord avec près de 100 000 résidents et une forte progression des mises en chantier résidentielles. Le tourisme redémarrera lentement mais sûrement. Le retour progressif au bureau semble vouloir se concrétiser. L’achat local a également la cote.

Allier création, mode et lifestyle au profit d’une expérience unique

Mais au-delà de l’offre commerciale, de l’aménagement urbain et de l’offre en transport, c’est l’expérience qu’on y vit à chaque visite qui redonnera le goût aux gens de fréquenter notre centre-ville. Notre organisation, XP_MTL, y travaille déjà en développant depuis trois ans une programmation annuelle inédite fondée sur le lifestyle et la mode. Nous animons ainsi le quartier des affaires dans une approche partenariale qui fédère à la fois le monde immobilier, du tourisme et des affaires. Nous collaborons notamment avec Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal, Montréal centre-ville, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi qu’avec de nombreux acteurs et détaillants du centre-ville comme Laura, DeSerres, Richter, Groupe Altus, Antoine Laoun, Musée McCord, l’Université Concordia et Best Buy.

Allier la création au renouveau du centre-ville représente une opportunité en or. Cet été, le Sentier des jasettes a été un coup de cœur des visiteurs en proposant, en collaboration avec l’arrondissement Ville-Marie, une oasis de verdure en plein centre-ville. Le déploiement de structures souples, cet art gigantesque inspiré des gonflables, a retenu l’attention des visiteurs. Ces propositions urbaines dessinées par des artistes locaux ont fait découvrir aux passants cette forme d’art que l’on observe partout à travers le monde, embrassée dans le cadre de campagnes de grandes marques.

Dans les prochaines semaines, nous déploierons « L’Odyssée des fêtes », dont l’objectif, à terme, est de transformer le centre-ville en véritable village des Fêtes. Mais pour avoir un impact réel et durable sur l’expérience vécue sur Sainte-Catherine Ouest, il faut aussi être présents à l’année. C’est en ce sens que nous proposons aux partenaires publics, au monde des affaires et aux détaillants de se mobiliser et de soutenir une vision à long terme de notre centre-ville.

C’est ce à quoi nous nous engageons et nous convions les grands acteurs du centre-ville.

Jean-François Daviau

Président de XP_MTL