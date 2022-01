Merci à l’équipe de néonatalité du CHUL

LETTRE OUVERTE – S’il est nécessaire d’être critique du Système de santé et de services sociaux — notamment en regard des réformes technocrates et abrutissantes qui y a cours — il est également important de souligner qu’il y a du bon. Du très bon même. Celui-ci se retrouvant souvent dans son personnel soignant : de ces intervenants et intervenantes passionnés. Ceux-ci qui font toute la différence.

Récemment, alors que notre nouveau-née a nécessité des soins d’urgence, nous avons eu la chance d’être accueillis par l’équipe du CHUL. Notamment celle de l’unité de néonatalité.

Alors que nos inquiétudes atteignaient des sommets, nous avons pu bénéficier d’un accompagnement chaleureux, pour notre bébé et pour nous, parents. De par leur présence, leurs soins, leurs enseignements, leur singularité, leur non-jugement et leur bonne humeur; les intervenantes qui ont accompagné notre petit ont été des plus dévouées et empathiques.

Alors que les circonstances ne sont pas roses (soins spécialisés, bébés prématurés, etc.), il demeure qu’il y a une douceur et une bienveillance qui se dégage de cette unité de soins. Et ça fait du bien, cet accompagnement bienfaiteur. Bougrement du bien.

Rappelons que d’avoir accès à des gens aidant quand nous en avons le plus besoin, ce n’est pas toujours automatique. Quand des gens formidables se présentent sur notre route, il faut le souligner.

Vivement que l’unité de néonatalité puisse continuer d’œuvrer. Que l’unité puisse continuer de recevoir du financement à la hauteur du bien qu’il prodigue. Qu’il s’agisse de l’équipement de pointe, de conditions de travail respectueuses et surtout du temps pour les soins et les enseignements.

Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour notre enfant. Vous avez été d’un réconfort précieux.

Étienne Boudou-Laforce

