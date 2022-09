Enjeux environnementaux: l’avenir de nos enfants est menacé

LETTRE OUVERTE – Comme partout au Québec, les Mères au front de Montréal se mobilisent pour rappeler à tous les partis que les enjeux environnementaux doivent être au cœur de cette campagne électorale.

Comment est-ce possible qu’en 2022, des partis puissent faire campagne comme si la crise climatique n’existait pas? Comment peut-on prôner une croissance économique effrénée sans égard aux limites planétaires? Sans avoir le courage de proposer des cibles de réduction de GES suffisantes?

En poursuivant la minéralisation à l’est de Montréal en proposant un « Écoparc » industriel au lieu de préserver les espaces verts? Rappelons-nous que l’est compte les quartiers les plus minéralisés de Montréal et que l’espérance de vie y est de 9 ans plus courte entre autres pour cette raison.

Concernant les enjeux environnementaux, les scientifiques nous alertent depuis des années, des milliards de personnes dans le monde sont déjà affectées et nous savons que le Québec ne sera pas épargné. Nous qui sommes mères ne savons plus comment protéger nos enfants. La crise climatique affecte notre santé mentale et physique, notre économie, notre agriculture, les travailleurs et travailleuses, le coût de la vie, nos infrastructures, l’industrie du tourisme, voire aussi nos saisons. Elle affecte notre présent et menace notre avenir et celui de nos enfants.

Rêvons d’un Québec avec moins de pollution, plus d’espaces verts, plus d’aliments sains, plus de logements abordables et de commerces de proximité, plus d’endroits sécuritaires pour se déplacer à pied et à vélo, plus d’entraide et d’humanité.

Le 3 octobre, nous voterons pour nos enfants. Nous avons donné la vie et nous ferons tout pour la protéger. Nos enfants ne votent pas, mais nous voterons pour leur assurer un avenir, nous voterons pour du courage politique en matière d’environnement. Tout n’est pas joué. Prenons la parole, c’est notre devoir.