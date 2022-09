Duhaime et PSPP à l’Assemblée nationale

LETTRE OUVERTE – Éric Duhaime invite les électeurs québécois à voter de manière à atténuer la distorsion du mode de scrutin actuel : « Je pense que la voix conservatrice doit être entendue. »[1] Ma foi, il a raison. Selon les derniers sondages, le Parti conservateur (PCQ) et le Parti libéral pourraient récolter le même pourcentage de votes le 3 octobre. Pourtant, les premiers pourraient se retrouver au final sans député, alors que les derniers avec 20[2]. Voilà qui est dur à avaler pour les bleus de droite.

Aux dernières élections fédérales, si la proportionnelle avec formule compensatoire avait existé, le résultat aurait été le suivant : 117 conservateurs, 115 libéraux, 61 néodémocrates, 26 bloquistes, 14 populaires et 5 verts[3]. Les libéraux auraient continué à diriger le pays avec l’appui des néodémocrates, mais l’opposition aurait été plus diversifiée et nous en aurions appris davantage en Chambre sur les députés de Maxime Bernier. Mais, à la place, ces populistes continuent à travailler dans l’ombre, parviennent à convaincre les éléments les plus désinformés de la société et soutiennent que leur discours n’est pas entendu au Parlement.

Voilà pourquoi je préfère voir le chef du PCQ à l’Assemblée nationale à la place du 100e député de la Coalition avenir Québec (CAQ). Un Duhaime à Québec devra mesurer ses paroles pour ne pas se faire prendre à partie par les autres députés, alors que l’électron libre dira ce que les populistes veulent entendre sur les réseaux sociaux, car il n’aura pas à rendre de compte. Je lance en conséquence un appel aux électeurs de la circonscription de Chauveau : donnez son ticket au conservateur afin qu’il soit contrôlé dans la « cage » bleue.

Si le chef de la CAQ, François Legault, qui mène outrageusement dans les sondages, avait été bon joueur, il aurait laissé le champ libre à Duhaime, mais aussi au chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, par respect pour un parti qui a tant fait pour le Québec depuis sa fondation, dans lequel il a lui-même milité et qui a toujours derrière lui autour de 13 % des électeurs. Je lance pareillement un appel aux électeurs de Camille-Laurin s’apprêtant à voter pour Québec solidaire (considérant que leur candidate s’est désistée) et pour qui le PQ est leur 2e choix, de faire en sorte que PSPP obtienne son ticket.

