Métro x Trente présente Coop La Remise, Bibliothèque d’outils

La coop La Remise encourage l’économie circulaire en mettant en commun des outils et des ateliers de travail accessibles à ses membres.

Mission

Valérie: La Remise, c’est une bibliothèque d’outils où les gens peuvent venir emprunter des articles de toutes sortes, par exemple des outils au sens propre du terme (une sableuse, une drill…), mais aussi des articles de cuisine, de jardinage ou de camping. La mission est de réduire les consommations personnelles, de tout mettre en commun et de disposer d’un plus grand éventail d’objets. Marion: On souhaite aussi créer un esprit de communauté dans le secteur. On offre des ateliers et des formations afin que nos membres deviennent autonomes et soient capables d’utiliser certains outils et machines pour qu’ils puissent réaliser leurs projets eux-mêmes. Il arrive même qu’une fois formés ils souhaitent mettre la main à la pâte et qu’à leur tour ils enseignent leur savoir-faire aux nouveaux membres. Ici, le partage d’objets et de connaissances est au cœur de toutes nos décisions.

Moteur de motivation

Valérie: C’est surtout la portée environnementale et écologique. C’est aussi une question d’espace de vie. Les appartements sont petits à Montréal et les gens n’ont pas nécessairement la capacité d’y ranger plein de choses. On offre, en quelque sorte, un endroit pour entreposer tous les articles dont on n’a pas besoin quotidiennement. On économise de l’argent et on a tout d’un coup accès à beaucoup d’articles qu’on n’a pas nécessairement à la maison. Cet aspect apporte un côté social qui a beaucoup de sens pour nous et qui est complémentaire à la démarche environnementale de ce projet.

Un projet qui vous tient à coeur

Benoit: Nous venons d’avoir un fonds d’investissement pour le rayonnement métropolitain qui va nous permettre, dans les trois prochaines années, de penser à un déploiement dans le Grand Montréal. En ce moment, on a une succursale et un local vélo. L’idée est d’avoir plusieurs endroits dans la ville où il y a aura des bibliothèques d’outils, qui seraient exactement comme celle qu’on a en ce moment, avec des ateliers périphériques où les gens pourront venir faire leurs projets.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

Valérie: Pas que je veux nous lancer des fleurs, mais je souhaiterais sincèrement plus de projets comme le nôtre. Des concepts développés dans une optique plus solidaire qu’économique, qui mettent de l’avant l’humain, le lieu où on vit, l’inclusion. Marion: On est rendus là, prêts à accueillir plus de projets collectifs! À ne plus faire nos petits gestes chacun dans notre coin, mais plutôt à partager et à penser au bien commun.

Votre quartier

La Remise est située dans Villeray.Un endroit à découvrirà Villeray Valérie: Le parc Jarry! C’est souvent à cet endroit qu’on fait les 5 à 7 avec les bénévoles et les réunions du CA. Il se trouve tout juste à côté de La Remise. On a donc vite accès à ce beau et grand espace vert. Benoit: C’est un espace commun pour tout le monde ici. C’est le lieu multiculturel de Montréal; un endroit très symbolique.