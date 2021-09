Métro x Trente présente Samantha Bellamy

Sam Bellamy est la fondatrice et présidente de Bazookka, entreprise tech montréalaise qui crée des outils éducatifs (Bazookka App et Hélis.ai) aidant les organisations à devenir plus productives et inclusives. C’est en travaillant dans le secteur de l’éducation qu’est né son désir d’aider les gens à se trouver un bon emploi et à rendre le processus d’embauche plus équitable pour tous.

Moteur de motivation

Apporter du changement positif dans la vie des autres. Quand j’ai créé mon entreprise, je sentais qu’il y avait un réel besoin sur le marché. Il y avait clairement des problématiques au niveau de l’intégration sur le marché de travail. Certains de mes étudiants avaient du mal à se placer et j’ai eu envie de répondre à ce besoin. Je me disais que l’accès à l’emploi ne devait pas se réduire à un certain nombre d’étudiants privilégiés qui ont un bon réseau de contacts.

Un projet qui vous tient à coeur

Hélis.ai. En développant Bazookka App, je me suis rendu compte que je ne répondais pas aux besoins de toutes les catégories d’étudiants. Je réalisais que les gens issus de la diversité culturelle avaient plus de difficulté à se placer. C’est là que j’ai eu l’idée de créer Helis.ai, qui s’adresse à toutes les personnes qui méritent une vraie chance à l’emploi et qui réduit la discrimination dans la sélection de candidats. Dans 33 à 77% des cas, dépendant des secteurs d’activités, les CV sont rejetés seulement sur la base des nom et prénom de la personne. C’est vraiment une triste constatation. C’était important pour moi de faire quelque chose pour essayer de contrer cette tendance.

Inspiration

J’adore les cafés! Je suis copropriétaire du café Tuyo, sur le Plateau. J’y vais souvent pour observer les gens. Je m’inspire beaucoup de ce que je vois et de ce que je ressens comme énergie autour de moi. Je m’installe, je bois un bon café et je prends des notes.

Endroit préféré à Montréal

La Petite-Italie, pour les bons cafés et pour la pizza! Je déménage d’ailleurs dans ce coin très bientôt!

Votre quartier

Ville-Marie. J’aime être à proximité de toutes les bonnes adresses! Je trouve que c’est un quartier très bien situé.

Un endroit à découvrir à Ville-Marie

Le bistro Passé Composé, parce que la terrasse est vraiment incroyable! J’aime aussi le fait d’être à distance à pied de tous les festivals et du Quartier des spectacles.