Laval : Rencontre IMPACT Économique pour mousser l’exportation

La Grande Rencontre IMPACT Économique, organisée par Laval économique, a rassemblé près de 350 acteurs du commerce international au Château Royal. Cet événement majeur vise à aborder les défis des tensions commerciales internationales et à proposer des solutions concrètes pour soutenir les entreprises exportatrices de Laval.

L’événement a mis en avant des solutions offertes par la Ville de Laval, Affaires mondiales Canada, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), Investissement Québec et Services Québec. Des ateliers dirigés par des experts tels que Jean-François Lépine et Éric Marquis ont exploré des sujets comme la renégociation de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les opportunités du commerce interprovincial et de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

Les participants ont également pu découvrir des parcours inspirants de PME lavalloises exportatrices, telles que Bedcolab et Progesys, qui ont partagé leurs stratégies gagnantes.

Opération Prospérité Laval

La Ville de Laval a lancé l’Opération Prospérité Laval, un investissement de 4,5 millions de dollars sur trois ans pour stimuler la croissance économique régionale. À ce jour, plus de 45 entreprises lavalloises ont été accompagnées dans l’évaluation et le développement de nouveaux marchés d’exportation.

Cette initiative vise à diversifier les marchés, soutenir le commerce électronique à l’exportation et renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises locales.

Parmi les mesures mises en place, on trouve le service Info-tarifs, qui offre aux entreprises lavalloises des conseils gratuits en matière de logistique et de douane, et le soutien numérique à l’exportation, qui aide à élaborer des stratégies adaptées aux tarifs douaniers du commerce électronique.

Un soutien stratégique pour l’exportation

Laval économique, par le biais d’ORPEX, propose un accompagnement stratégique sur mesure pour les entreprises. Cela inclut l’analyse du potentiel des entreprises, l’évaluation des marchés cibles et l’élaboration de feuilles de route réalistes. Ce soutien facilite l’accès aux marchés étrangers et renforce la chaîne d’approvisionnement et la capacité d’innovation des entreprises lavalloises.

Avec près de 600 entreprises ayant exporté pour environ 2,2 milliards de dollars en biens en 2024, Laval se positionne comme un acteur clé dans le secteur de l’exportation. Les secteurs manufacturier, du commerce de gros et agroalimentaire dominent cette activité, employant des milliers de personnes dans la région.

