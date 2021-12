Changements climatiques: les Québécois s’attendent à plus d’efforts de la part des gouvernements

Les Québécois et Québécoises font de plus en plus d’efforts individuels au quotidien pour tenter de faire leur part dans l’action climatique, tandis que leurs attentes envers les différentes instances gouvernementales sont de plus en plus élevées, selon le Baromètre de l’action climatique 2021.

Les attentes envers les instances dirigeantes sont de plus en plus élevées concernant les actions climatiques entreprises. En effet, à la question, «font ce qu’ils doivent faire», les Québécois sont plus sévères qu’en 2020 et considèrent que peu d’institutions font ce qui doit être fait. Le gouvernement fédéral ne satisfait les attentes qu’à 7% (23 % en 2020), le gouvernement québécois qu’à 11 % (36 % en 2020) et les municipalités et MRC qu’à 14 % (29 % en 2020).

Les Québécoises et Québécois se disent prêts à ce qu’une partie de leurs impôts soit investie dans la mise en place de mesures collectives.

Ces surplus fiscaux pourraient être investis dans plusieurs actions climatiques puisque 77% des sondés acquiescent au développement ou au maintien d’initiatives d’urbanisme écologique, comme le verdissement des villes ou lutte à l’étalement urbain par exemple. Environ 75% d’entre eux sont en faveur de la construction ou la rénovation des bâtiments pour qu’ils soient carboneutres, et 82% appuient le développement ou le maintien d’initiatives agricoles locales et à petite échelle. Un volet éducation pourrait voir le jour puisque 74% des répondants sont favorables à «rendre obligatoire un cours sur les enjeux climatiques et environnementaux et l’écocitoyenneté dans les curriculums scolaires du primaire à l’université».

Depuis le dernier baromètre, en 2020, les gestes individuels du quotidien sont en hausse dans bon nombre d’actions «vertes». Les Québécois minimisent autant que faire se peut l’utilisation du véhicule à essence à 51% (31% en 2020), le gaspillage alimentaire à 85% (75% en 2020) ou la consommation d’énergie à la maison à 76% (64% en 2020).

Paradoxalement, la perception individuelle de «faire sa part» stagne chez les Québécois. Seulement 33% des sondés sont en accord avec l’affirmation suivante: «La majorité des Québécoises et des Québécois font leur part, individuellement, pour agir contre les changements climatiques». Ils étaient 34% en 2020.

Le baromètre de l’action climatique est réalisé par le laboratoire de l’action climatique, une collaboration entre une équipe de recherche de l’Université Laval et le média de solutions québécois Unpointcinq. Les résultats sont issus d’une enquête par questionnaire en ligne réalisée auprès d’un échantillon de 2002 personnes âgées de 18 ans et plus, vivant au Québec et s’exprimant en français ou en anglais. La collecte de données a été réalisée par la firme Léger du 27 septembre au 2 octobre 2021