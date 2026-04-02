Le Jardin botanique s’engage à protéger les oiseaux

Espace pour la vie a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative au Jardin botanique de Montréal, intitulée Un Jardin pour les oiseaux. Ce projet vise à renforcer l’engagement du Jardin envers la faune aviaire.

Le projet est financé par un don de M. Mark Zoccolillo, réalisé par l’intermédiaire de la Fondation Espace pour la vie.

Cette initiative marque une étape importante pour un site déjà reconnu pour sa richesse aviaire, avec plus de 200 espèces d’oiseaux observées.

«Nous voyageons souvent loin pour nous éloigner de nos préoccupations quotidiennes, mais, avec les oiseaux, il suffit de franchir notre porte d’entrée pour ressentir la même chose. Leur beauté et leurs chants nous relient directement au monde naturel, un rappel que nous sommes, nous aussi, des créatures de la nature», affirme Mark Zoccolillo.

Un endroit exceptionnel pour les ornithologues amateurs

Depuis sa fondation en 1931, le Jardin botanique a développé une mosaïque de milieux naturels favorisant une faune aviaire remarquable. Un Jardin pour les oiseaux s’inscrit dans cette tradition en enrichissant les initiatives existantes et en développant de nouveaux outils pour le public.

Parmi ces outils, on trouve des ressources d’identification, des activités éducatives, des visites guidées et des projets de participation citoyenne.

Dès cette année, le Jardin proposera des activités telles que des ateliers d’aquarelle, des présentations d’oiseaux de proie et des balades guidées pour explorer les habitats du Jardin.

«Le Jardin botanique, l’un des cinq musées d’Espace pour la vie, est un véritable îlot de biodiversité au cœur de l’est de Montréal. On est très heureux de le voir continuer à se développer tout en restant un lieu où l’on se rapproche de la nature», affirme Gabrielle Rousseau‑Bélanger, conseillère municipale et responsable des espaces verts à la Ville.

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