Un défis pour réduire les GES chez les jeunes Montréalais

Les Montréalais de 13 à 17 ans et leurs familles sont invités à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à travers leur alimentation. Trois organismes se sont réunis pour offrir des trucs et astuces afin de réussir le Défis GEStes.

Pour sa première édition, le thème du Défis GESte est l’alimentation. L’objectif est de choisir des aliments qui émettent moins de GES sur une base quotidienne. Une nouvelle application gratuite permet aux participants de sélectionner les meilleurs choix de repas pour l’environnement.

«Notre génération a le pouvoir d’agir dans son quotidien par des gestes simples comme celui de choisir une viande qui émet moins de GES ou d’essayer un plat entièrement végétarien ou végétalien», rapporte l’une des jeunes du comité organisateur, Ophélie Daneau, 16 ans.

Le projet est chapeauté par les organismes la Coop FA, GUEPE et le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME). L’initiative a également été créée par 13 jeunes du Comité jeunesse du Défi. Le défi est en cours jusqu’au 21 mars.

Nous sensibilisons déjà des centaines d’élèves du primaire chaque année. Nous avons cette fois-ci la chance d’outiller concrètement une génération qui est au cœur de la lutte aux changements climatiques. Catherine Houbart, directrice générale du GRAME

Un suivi en temps réel

L’application Défi GEStes permettra aux participants de prendre connaissance de la quantité totale de GES qui est potentiellement évitée durant le mois grâce à la collaboration de PolyCarbone.

«Connaître la bonne proportion d’émission de GES qui peut être évitée par le changement d’un comportement permet aux individus de minimiser leurs efforts tout en maximisant leur impact positif», rapporte la directrice générale de PolyCarbone, Karel Luap.

Mme Luap indique également que cet exercice favorise le passage à l’action vers des habitudes de vie plus durables. PolyCarbone est lui aussi un organisme à but non lucratif qui cherche à inciter les individus à réduire leur empreinte de carbone.

L’application mobile du Défis GEStes est téléchargeable gratuitement sur iPhone et Android. Les jeunes ont accès à divers défis, trucs et astuces. Il y est également possible d’échanger des recettes entre participants.

Les jeunes qui auront réduit le plus leurs émissions de GES au cours du mois auront la chance de gagner plusieurs prix en lien avec les valeurs écoresponsables.

Les organisateurs du défi iront également à la rencontre des milieux jeunesse afin d’animer des ateliers et des kiosques. Cette campagne a pour objectif d’éduquer la prochaine génération sur des thématiques telles que les changements climatiques et leurs impacts sur la biodiversité, les liens entre les GES et l’alimentation et la découverte de sources de protéine faible en empreinte carbone.

Cette initiative est réalisée dans le cadre du Plan climat de la Ville de Montréal.