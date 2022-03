Ça urge de protéger l’eau au Canada, clame AquaAction

Les Canadiens ont beau disposer de 20% de l’eau douce mondiale et pourtant ils n’en prennent pas suffisamment soin, affirme l’organisme canadien AquaAction.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau ce 22 mars, elle réaffirme d’ailleurs l’urgence de créer une Agence canadienne de l’eau qui prendra soin de l’or bleu de chez nous à temps plein. Surtout alors que des communautés autochtones canadiennes n’ont toujours pas accès à de l’eau potable et que le réchauffement climatique s’accélère.

Selon AquaAction, cette agence pourrait :

Promouvoir la production et le partage des connaissances ainsi que la participation citoyenne

Permettre une collaboration plus intégrée des différents acteurs, gouvernementaux ou non,

Unifier la gestion et les actions des différents paliers de gouvernance en eaux au pays

Moderniser le cadre des relations fédérales-municipales au Canada en tenant compte des changements climatiques

Agir en tenant compte des spécificités que peuvent générer les secteurs de l’agriculture ou de la santé, que ce soit à l’égard des besoins en eau, des impacts sur l’eau, de l’accès à l’eau ou les questions liées à la justice environnementale

D’autres pays comme la France et la Nouvelle-Zélande ont déjà mis sur pied de telles agences.

«L’accès à l’eau potable est un droit humain et est essentiel à la santé de nos communautés, de nos écosystèmes et de nos économies. Nous devons de toute urgence atténuer l’impact du changement climatique et nous adapter à celui-ci», a déclaré François de Gaspé Beaubien, président du conseil d’administration d’AquaAction, par voie de communiqué.