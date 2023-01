L’Université de Montréal dit au revoir au plastique à usage unique

À compter du 6 février, les Services alimentaires de l’Université de Montréal (UdeM) retireront définitivement les emballages en plastique à usage unique.

Les gobelets à café en papier, ustensiles et couvercles pour gobelets en plastique, agitateurs plastiques à café et autres produits jetables ne seront plus offerts aux différents points de service. L’Université encourage les étudiants et étudiantes à se munir de leur propre tasse de café et à utiliser le service Cano, un service de prêt de tasses et de contenants alimentaires réutilisables.

La décision de la Ville de Montréal d’adopter un règlement obligeant les restaurateurs et comptoirs alimentaires à éliminer les contenants à usage unique a poussé l’université à accélérer le processus. «Je le vois plutôt comme de la chance, puisque le nouveau règlement de la Ville de Montréal vient appuyer nos efforts de tendre vers l’objectif zéro déchet», considère le directeur de l’hôtellerie et de la restauration de l’établissement, Pascal Prouteau.

De plus, la gestion des matières résiduelles n’est pas arrimée aux avancées technologiques en matière de développement durable, selon M. Prouteau, une autre raison qui motive le retrait du plastique. «Certains de nos contenants compostables sont faits à partir de poudre de maïs. En théorie, c’est génial. Le hic, c’est qu’au Québec, aucune usine n’est en mesure de traiter ces contenants… Alors ils prennent le chemin des poubelles», conclut-il.