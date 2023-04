Ensemble Montréal s’inquiète de la qualité de l’air dans l’Est

Des cheminées d'usines et de raffineries dans Montréal-Est.

L’opposition municipale s’inquiète de la qualité de l’air dans l’est de l’île et demande qu’une étude soit expressément faite à ce sujet.

C’est particulièrement le développement de projets industriels d’envergure, en plus de la hausse du trafic des camions, du passage des trains et de la congestion liée aux travaux sur le tunnel et l’autoroute, qui amène Ensemble Montréal à craindre une diminution de la qualité de l’air dans le secteur.

«On doit être proactif en matière de qualité de l’air pour s’assurer que le développement de l’Est dans son ensemble se fasse de manière durable et sans compromettre la santé de la population», soutient le conseiller de ville de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle. Il souligne aussi que l’enjeu de la qualité de l’air est celui sur lequel les citoyens l’interpellent le plus.

L’opposition demande donc à la Ville de construire deux stations permanentes d’échantillonnage de la qualité de l’air, dans les secteurs de L’Assomption Sud–Longue-Pointe et dans le sud de Tétreaultville.

Ils souhaitent aussi qu’une section du bilan annuel sur la qualité de l’air à Montréal soit consacrée à l’Est et qu’une évaluation de l’impact sur la santé du développement de la région soit menée par la Direction régionale de santé publique (DRSP).

La Ville assure quant à elle mener des efforts pour améliorer la qualité de l’air. L’administration rappelle travaillée conjointement avec la DRSP depuis 2018 et souligne que le dernier rapport de celle-ci souligne des progrès importants en matière de qualité de l’air.

Le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et la conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Alian Hassan-Cournol, tous deux du parti de la mairesse, ont d’ailleurs déjà commandé une étude sur les nuisances environnementales dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe.

Les résultats du rapport ont été publiés le mois passé et recommandaient plusieurs actions, dont de poursuivre l’analyse de la qualité de l’air dans le secteur.