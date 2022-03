Mode québécoise: affichez vos couleurs!

Vous n’en pouvez plus des épaisseurs superflues, alors que la chaleur qui se fait de plus en plus présente vous donne envie d’en retirer quelques-unes? Vous aimeriez renouveler votre garde-robe et y ajouter quelques pièces avant de vous faire belles et beaux? Ça tombe bien : la très créative industrie de la mode québécoise est fin prête à vous présenter ses toutes nouvelles collections!

Découvrez les tendances printemps-été de ces talentueux designers locaux qui prônent autant le confort et le style que le bien-être de la planète.

Rien ne se perd, tout se crée

Des tenues originales et confortables

Rien ne se perd, tout se crée fabrique des vêtements et accessoires depuis 18 ans. Que vous soyez à la recherche d’une robe, tunique, legging, jupe, t-shirt, camisole, pantalon, bermuda ou veste, vous trouverez assurément une tenue originale et confortable! Leurs collections s’adressent à des femmes de tous âges et silhouettes, de XS à XXL, et sont entièrement fabriquées en Mauricie.

Procurez-vous leurs collections via leur boutique en ligne ou dans un de leurs 75 points de vente! Venez également faire un tour dans leur magnifique boutique située dans le charmant village de Saint-Sévère, situé à 10 minutes au nord de Yamachiche (autoroute 40).

Sur place et en ligne, vous découvrirez aussi plus de 7 000 produits faits au Québec par 150 artisans : bijoux, chaussures, chandelles, savons, produits gourmands et zéro déchet, vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants, etc! Parfait pour se gâter ou gâter un être cher avec des trouvailles 100% locales!

Pour en savoir plus, rendez-vous au rienneseperd.com !

Clothes & Roads

Habiller les âmes aventurières

Clothes & Roads, c’est des vêtements écoresponsables conçus pour les âmes aventurières. Leurs basics intemporels sont tous fabriqués localement au Québec. La compagnie a vu le jour après un voyage de style backpack pendant lequel la fondatrice a été inspirée de créer des designs intemporels et versatiles pour les aventures de tous les jours. Après tout, lorsqu’on voyage avec sa maison sur son dos, faire des choix minimalistes est l’option qui va de soi. En bref, l’entreprise aide les âmes aventurières qui ont à cœur d’adopter un style de vie écoconscient, à faire plus avec moins!

On croit en l’importance de consommer moins et mieux, de manière responsable et plus consciemment. Des matériaux écoresponsables choisis pour les designs jusqu’à l’emballage pour livrer les items jusqu’à vous, Clothes & Roads prend des décisions réfléchies afin de garder la planète et ses client(e)s en tête. Chaque détail compte. Par exemple, l’établissement garde ses retailles de tissu pour en faire des accessoires ou encore des articles de papeterie artisanale!

Suivez Clothes & Roads sur les réseaux sociaux ou encore abonnez-vous à leur infolettre pour ne pas manquer le lancement des nouveautés d’été.

Pour en savoir plus, rendez-vous au clothesandroads.com!

Meemoza

Un look parfait pour la bohème-chic

Au-delà des tendances actuelles pour la mode éthique, Émilie Rioux, fondatrice et designer de Meemoza, met depuis plus de 10 ans ses valeurs écoresponsables au cœur de son processus de création. Une mode consciente à la fois ludique, fraîche et raffinée! La compagnie montréalaise récidive cette saison avec une nouvelle collection faite, comme toujours, 100 % au Québec à base de matières aussi douces pour l’environnement que belles et confortables.

La nature étant le point de départ des collections, les valeurs chères à la compagnie dictent le choix des matières: écoresponsables, faciles d’entretien, durables et confortables. Meemoza priorise cette saison les tissus récupérés mixés à des matières naturelles et raffinées, comme le tricot de bambou ultra doux. Les teintes terre et rafraîchissantes se marient à la perfection avec les carreaux et les imprimés floraux; un look parfait pour la bohème-chic!

Cette saison, les coupes sont structurées, les matières fluides. Meemoza possède cet esprit unique où le néo-vintage rencontre le boho, un look casual chic et écoresponsable pour que les femmes se sentent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les vêtements sont, saison après saison, faits à la main au Québec, à l’atelier Meemoza et chez quelques collaborateurs locaux.

Crédit photo: Alex Paillon

Pour en savoir plus, rendez-vous au meemoza.ca!

Everyday Sunday

Des maillots pour toutes les morphologies

Le soleil ne sera pas le seul à rayonner grâce à la nouvelle collection de maillots et de vêtements de détente d’Everyday Sunday! Cette marque québécoise propose une panoplie de modèles conçus pour offrir un ajustement impeccable à toutes les morphologies, permettant à chacun de se sentir à son meilleur. Everyday Sunday croit que chaque moment mérite d’en être un de bonheur – incluant magasiner pour un maillot!

Les nouveautés printemps-été ’22 comprennent des maillots une-pièce et bikinis hyper flatteurs, en passant par des couvre-maillots polyvalents et une nouvelle version à jambe échancrée du Wrap, le maillot emblématique d’Everyday Sunday!

Everyday Sunday vous amène également au-delà de la plage en proposant des maillots versatiles pouvant être portés en tant que justaucorps ou vêtements de tous les jours. De la plage au lounge, jour ou soir, en vacances ou dans le confort de votre maison, vous aurez une multitude d’options pour rehausser votre style personnel et créer d’inoubliables souvenirs.

Pour en savoir plus, rendez-vous au everydaysunday.com!

Frëtt Design

Pour une mode écoconsciente

Frëtt Design est reconnue depuis plus de 25 ans pour ses vêtements durables, originaux, éthiques et confortables. Les conditions de production inhumaines au détriment des aspects écologiques sont de graves conséquences du fast fashion et du greenwashing. Merci à Frëtt Design, pionnière dans le vêtement écoresponsable, qui continue d’offrir ses collections écologiques avec autant de passion et d’authenticité.

Engagée pour une mode écoconsciente, Frëtt sortira ce printemps sa marque etrëma, mettant en valeur sa vision via une collection contenant plus de 95 % de fibres naturelles. Toutes les matières utilisées sont non seulement les plus écologiques sur la planète, mais aussi choisies avec soin pour offrir une vraie solution à des problèmes environnementaux et sociaux.

Avec les produits etrëma, tous peuvent donc jouer un rôle actif contribuant pleinement à sauver la planète. De quoi porter fièrement les produits etrëma, sachant qu’ils font une réelle différence.

Pour en savoir plus, rendez-vous au frettdesign.ca!

SELFISH Swimwear

Des maillots éthiques et écoresponsables

SELFISH swimwear est une marque designer de maillots de bain éthique et écoresponsable entièrement conçus et confectionnés de son atelier à Montréal. L’entreprise valorise la qualité au-delà de la quantité en créant des modèles intemporels et de haute qualité. Justement, elle assure sa qualité en offrant une garantie d’un an sur toutes les coutures en plus d’un service de réparation par la suite.

Les collections sont majoritairement conçues de tissus à fibres recyclées, ainsi diminuant l’exploitation des ressources naturelles et encourage une production dite circulaire. Sachant que le magasinage d’un maillot de bain peut être exténuant et même irritant, SELFISH Swimwear offre un service d’essayage privé à son atelier ou encore virtuel pour les plus éloignées, afin de faciliter et améliorer l’expérience d’achat d’un maillot de bain.

Faites comme tant d’autres et prenez rendez-vous! Aucune femme n’en est sortie sans son maillot et c’est la fierté de la maison. Essayez leurs maillots et vous comprendrez l’unicité de SELFISH swimwear.

Pour en savoir plus, rendez-vous au selfishswimwear.com!

Les tendances printemps-été 2022 s’annoncent hautes en couleur – et en confort! Faites-vous plaisir et encouragez les créateurs d’ici en vous laissant entraîner par ce métissage de matières et de looks tous plus écoresponsables les uns que les autres.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.