Time Out Market Montréal réouvrira ses portes le 2 juillet

La grand-messe gourmande du Centre Eaton, le Time Out Market reprendra du service juste à temps pour la saison estivale, le 2 juillet. Ce complexe gastronomique réunit la crème de la scène culinaire montréalaise.

Midi et soir, les foodies de la métropole pourront déguster les plats de plus d’une dizaine de restaurants participants.

Deux favoris du Village se joignent aux fourneaux : le Blossom propose un choix de sashimis et de bols poké, ainsi que des plats inspirés de la cuisine de rue japonaise de style yatai, tandis que le banh mi du Red Tiger nous transportent au sud du Vietnam.

Pionnier de la cuisine végétalienne, le chef Christian Ventura (Sushi Momo, Casa Kaizen) contribue pour la première fois au marché avec des plats fusion comme le nori tostada et des tacos à base de champignons apprêtés à la façon «calmar».

Les carnivores ne seront toutefois pas en reste. Le Taj sert son populaire kebab rôti au tandoori et un biryani à la Delhi, en plus de classiques comme le poulet au beurre et les pains naans. Le fameux poulet portugais de Campo sera aussi disponible.

Au coin barista, on pourra savourer les brioches et le café bien serré de Tunnel Espresso.

Parmi d’autres retours attendus, on compte les côtes levées à l’ananas et au rhum issues des recettes haïtiennes de Paul Toussaint, les pâtes réputées de Il Miglio et la pizza margherita de Moleskine.

En complément de l’offre alimentaire, trois bars proposeront une gamme de cocktails artisanaux préparés avec des spiritueux locaux et saisonniers, sans compter une sélection de bières et vins québécois.

Time Out Market Montréal est l’héritier d’une lignée de concepts similaires sur la scène internationale. Le premier marché Time Out a ouvert ses portes en 2014 à Lisbonne. Après un succès monstre, les centres Time Out ont proliféré, de New York à Dubaï, en passant par Boston et Chicago. Prague, Abu Dhabi et Porto seront bientôt hôtes de tels rendez-vous gustatifs.