5 excellentes excuses pour refuser de la visite à Noël 

Ce Nowel, il y a une limite de 20 personnes par party, pour les raisons qu’on connaît, et il y a des gens qu’on n’a pas envie d’inviter… pour les raisons qu’on sait. Voici donc nos cinq excuses à l’efficacité prouvée pour éviter d’inviter quelqu’un de même (ou juste un mononc’ désagréable. Y’a pas de vaccin contre ça) à Noël.

Caroline Décoste et Mathieu Charlebois derrière la chronique Vas-tu finir?

«Désolé, on est déjà 20». La twist: tu as aussi compté tes animaux et tes plantes. Ben quoi? Les chats peuvent pogner la coco. Pourquoi pas ton bégonia?

«Cette année on fait de la dinde de seitan, de la tourtière de millet et du foie gras de lentilles.» Cousin Sébastien va se trouver un plan B en moins de temps qu’il n’en faut pour crier «bûche de Noël en tofu soyeux!»

Comme dans les concours, ajoute un test d’habiletés mathématiques dans ton invitation. Une équation avec deux parenthèses, ça te fait un pas pire tri.

Blâme l’inflation. La dinde coûte 18% plus cher, on reçoit 18% moins de gens.

Propose un cover charge. L’époque où tu acceptais de nourrir ta parenté en échange d’un trio de petits savons très parfumés est révolue. Maintenant, tu demandes un prix d’entrée, payable à l’avance, virement Interac ou PayPal, non remboursable.

Et parce que même si tu aimes ta visite, t’as aussi envie d’aller te coucher dans ton lit à un moment donné, et pas dans un tas de manteaux d’hiver aux poches remplies d’un tapon de masques et de kleenex usagés, on t’offre ces trois excellentes façons de mettre tout le monde dewors:

Proposer à l’assemblée de refaire ta soutenance de doctorat, PowerPoint à l’appui. La phrase «Hey, j’ai commencé à investir dans les NFT, laissez-moi vous expliquer ça» est aussi fort efficace;

Lancer un concours de shots de jus de céleri;

Partir ton DVD des meilleurs moments du discours du Trône 1867-2021, pour faire un karaoké.

La vie est trop courte, et les vacances encore plus, pour endurer du monde que t’aimes pas. Fais-toi ce cadeau cette année: offre-toi la sainte jériboire de paix.