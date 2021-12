Manger le sapin de Noël, miiiam!

Une fois les festivités terminées, au lieu de jeter votre sapin aux vidanges, vous pouvez… le manger! Oui, lui donner une seconde vie tout en le dégustant, au grand bonheur de vos papilles.

C’est bien connu, les pousses de sapin sont un ingrédient omniprésent dans la cuisine boréale, mais rares sont ceux et celles qui s’aventurent à cuisiner les aiguilles du sapin. Et pourtant!

«À partir des aiguilles, on peut faire une foule de recettes. On peut les hacher et les utiliser comme une herbe aromatique, un peu comme on fait avec le romarin. On peut les broyer pour les réduire en poudre, qu’on va ajouter à un appareil à gâteau, qu’on va mélanger avec du sucre pour en faire un rim à cocktail, ou encore qu’on va saupoudrer sur un tartare de bœuf», explique Ariane Paré-Le Gal, copropriétaire de Gourmet Sauvage et auteure du livre Forêt.

«On peut l’utiliser en infusion, pour en faire une tisane, un sirop, un jus ou une gelée, mais aussi dans une infusion de crème ou de lait, à partir de laquelle on va faire un dessert, comme une panna cotta», ajoute-t-elle, confirmant qu’il y a un monde de possibilités.

Truc de pro

Coupez quelques branches de votre sapin au moment même où vous l’installez, pour avoir des aiguilles fraîches, encore gorgées d’huile essentielle. En janvier, les aiguilles sèches sont beaucoup moins odorantes et goûteuses.

Mon beau sapin, roi des gourmets!

Une simple recherche sur le Web suffit pour découvrir 1001 recettes à base de sapin. Par exemple:

Crème glacée au sapin et gingembre

Burger au sapin

Tisane de sapin

Meringue au sapin

«Comme la cardamome, qui est aussi bonne dans un chai latte qu’un mijoté ou un dessert, le sapin, lorsqu’utilisé avec parcimonie, peut se faufiler dans n’importe quelle recette. Dans la cuisine nordique, il y a la notion du plaisir d’expérimenter et de sortir de nos réflexes en cuisine», précise Ariane Paré-Le Gal, en invitant les gens à «jouer» avec cet aromate méconnu.

En plus, les aiguilles de sapin renferment de la vitamine C et des antioxydants, qui sont des alliés de taille pour le système immunitaire au beau milieu de l’hiver.

Un pas à la fois…

Évidemment, consommer le sapin de Noël ne sauvera pas la planète, mais ça permet de réfléchir aux différentes façons de réutiliser, recycler, récupérer… Bref, de faire des changements durables pour le futur de notre planète.