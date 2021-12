Fêter en mode écolo sans tuer la magie de Noël

Ce n’est un secret pour personne: Noël pollue. Pourtant, même si on le sait, on s’imagine mal des célébrations sans guirlandes de lumières, sans cadeaux ou sans pâté à la viande. Et si certaines personnes sont tentées de changer leurs habitudes, elles se découragent souvent par peur de jouer les trouble-fêtes.

L’art du compromis

En réalité, «rien ne nous oblige à être radicaux et à laisser tomber complètement les traditions qui nous tiennent à cœur», souligne Amélie Côté, analyste en réduction à la source à Équiterre. Selon elle, chaque geste compte. Avant de faire une croix sur tout le tralala des Fêtes, on peut commencer par consommer davantage de produits locaux, tester une recette végé ou utiliser de la vraie vaisselle plutôt que de la vaisselle jetable.

Une philosophie que partage aussi Stéphanie Doucet-Champeau. Étudiante en environnement, elle tente tranquillement de convaincre sa famille d’adopter des habitudes plus durables.

«Pour Noël, j’essaie d’offrir des cadeaux zéro déchet pour encourager mes proches à tester la chose, raconte-t-elle. Aussi, comme je suis végétarienne, je propose des recettes sans viande. Par exemple, une tourtière au millet ou des boulettes végés.»

Elle aussi adepte d’une consommation plus responsable, Geneviève Faubert, qui gère la boutique zéro déchet La vie en vrac, tient à ce que Noël ne perde pas son charme féerique.

«C’est certain qu’à un moment donné on se demande si on va gâcher la magie de Noël, admet-elle. Mais, j’ai pris la décision que la magie allait prendre le dessus sur le zéro déchet radical. Je n’emballe pas mes cadeaux dans de vieux draps par exemple, je préfère choisir un beau tissu avec des motifs festifs.»

Réinventer la magie de Noël

Comme elles, plusieurs familles québécoises ont pris des habitudes plus écoresponsables ces dernières années. Et si les célébrations prennent une forme un peu différente, la magie des Fêtes reste intacte.

C’est en tout cas ce dont témoigne Aline Gosselin. Chez elle, le déballage des cadeaux a été remplacé par un «encan» festif, un échange d’objets usagés en bon état pendant lequel chacun.e doit convaincre les autres qu’il ou elle mérite l’article convoité. «Pour moi, Noël, c’est avant tout passer du temps de qualité en famille, explique-t-elle. L’année dernière, on a passé un très bon moment et on a beaucoup ri.»

Certains gestes écolos ne risquent d’ailleurs pas de gâcher la fête. Au contraire, ils s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de partage, un thème propre à Noël. Pour éviter d’envoyer des GES dans les airs, l’experte à Équiterre Amélie Côté suggère par exemple de s’essayer au covoiturage ou de partager des restes du souper de Noël pour éviter le gaspillage alimentaire.

«On oublie souvent de parler du gaspillage alimentaire, mais ça a un impact particulièrement fort sur l’environnement. Alors pourquoi ne pas s’échanger les restants de bûche? Comme ça tout le monde en profite et la nourriture ne finit pas à la poubelle.»

7 manières de rendre Noël plus vert

Acheter des cadeaux locaux ou de seconde main

Diversifier le menu pour consommer moins de viande

Préparer le repas en fonction des bouches à nourrir (sans en faire pour deux fois le nombre d’invités)

Partager ou congeler les restants du repas

Envelopper les cadeaux dans des matières réutilisables

Faire du covoiturage

Privilégier des décorations durables et locales