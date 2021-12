Le coût d’un Noël pour la planète

Quel est le coût écologique et énergétique des célébrations de Noël? Tour d’horizon.

2,1%

Alors que l’année 2020 a été une année historique en matière de réduction des GES (à cause de la pandémie), décembre est le seul mois de cette année-là qui a enregistré une hausse (de 2,1% par rapport à 2019), marquant le retour en marche de l’économie.

15% plus de déchets

Une étude allemande montre que le nombre de déchets augmentait de 10 à 15% pendant les Fêtes. Source: Lfu Bayern, 2019.

2,5 millions de sapins

1 771 944 arbres québécois étaient exportés à l’extérieur du Canada sur un total de 2 520 000 sapins vendus chaque année. Source: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

98% des sapins vers les États-Unis

C’est le pourcentage des arbres de Noël québécois exportés qui prennent le chemin des États-Unis, principalement vers les états de New York, du Massachusetts et de la Caroline du Nord. L’exportation des arbres québécois a généré un revenu de 56 281 604$.

Sapin naturel ou artificiel?

Les arbres artificiels ont une empreinte de carbone trois fois plus lourde relative aux changements climatiques et à l’appauvrissement des ressources naturelles. Source: Ellipsos.

10 M$ de dindons

Au Québec, c’est environ 2,5 millions de kilos de dindons qui sont vendus dans les épiceries pendant le temps des Fêtes, soit l’équivalent d’environ 10 millions de dollars. Par ailleurs, 40% de la production de dindon est vendue en décembre. Source: Les éleveurs de volailles du Québec.

80 kg de Co2

Éviter d’acheter des cadeaux inutiles permet de réduire son empreinte carbone de 80 kg par personne. Source: Stockholm Environment Institute.

90%

Les ampoules à DEL multicolores de Noël certifiées Energy Star consomment en moyenne 75% moins d’énergie, et celles d’une seule couleur, 90% moins d’énergie que les ampoules à incandescence. Source: Hydro-Québec.

450 mégawatts

Si on illumine nos décorations des Fêtes 7 heures par jour entre le 25 novembre et le 4 janvier, c’est 450 MW d’électricité qui sont dépensés, soit l’équivalent du tiers de la production de la centrale Manic-5, une des plus importantes du réseau d’Hydro-Québec. C’est tout de même moins que les Américains, dont les lumières consomment annuellement 6,6 milliards de kilowattheures, ce qui équivaut à l’éclairage de 800 000 foyers pendant un an. Sources: Center for Global Development et La Vérif, Radio-Canada.

4,5% plus de consommation électrique pendant les fêtes

Du 22 décembre au 4 janvier et au niveau résidentiel, la consommation moyenne est de 78 kWh par jour par abonnement (soit environ 4,5% supérieur à la demande moyenne du mois de décembre). Source: Hydro-Québec.