Des cadeaux locaux et écolos pour Noël

Pas de «cossins» sous le sapin. À Noël, on gâte autant nos proches que la planète grâce à ces trouvailles québécoises et vertes.

Deux Cosmétiques – Boîte découverte de savons

Ils sont beaux, réconfortants, naturels et enveloppés dans des boîtes qui se plantent et produisent des fleurs. Offrez d’un coup huit savons Deux Cosmétiques aux fragrances envoûtantes d’argan et d’eucalyptus, de lavande et de pavot, ou de patchouli et de camomille, entre autres, grâce à l’ensemble découverte de l’entreprise lanaudoise.

70 $ – En ligne

Attitude – Ensemble de 5 savons à main

Conçus de manière écoresponsable, véganes et certifiés sans cruauté animale, les savons québécois Attitude sentent divinement bon en plus d’être doux pour nos pattes. On peut ensuite acheter une écorecharge de notre fragrance chouchou pour remplir nos bouteilles. Pour chaque ensemble vendu, la marque s’engage à planter un arbre.

28,04 $ – En ligne

Novagrow

Faire pousser laitue et herbes fraîches à l’année n’aura jamais été aussi facile grâce à l’entreprise québécoise Novagrow, qui propose des jardins intelligents sans terre. On achète un tapis de semences, on arrose une fois par semaine et on obtient des pousses fraîches et nutritives en 7 à 20 jours. L’éclairage est automatique et une appli nous rappelle de cultiver le tout au bon moment. De délicieuses salades en perspective!

À partir de 245 $ (Le produit est actuellement en vente en précommande, livraison en avril 2022)

Coffret cadeau visage et cheveux – L’écologique

Adieu bouteilles de plastique et autres cochonneries jetables. Atelier Candide a rassemblé dans le même coffret lingettes démaquillantes réutilisables, savon, shampoing en barre et éponge konjac pour nettoyer notre minois en douceur. Qu’est-ce qu’on dit? Merci!

65 $ – En ligne

Solios – Montre solaire

Un cadeau tellement 2021! Conçues par deux Québécois, les chics montres Solios fonctionnent à l’énergie solaire et artificielle. Un filtre solaire installé sous le cadran semi-opaque permet de l’alimenter. Seulement 1h30 d’exposition au soleil suffit pour la recharger totalement et lui procurer une autonomie de six mois. Plus de batterie aux poubelles! La marque propose aussi de recycler vos vieilles montres en échange d’un rabais.

Prix variables – En ligne

Rose Buddha – Chandelle rechargeable bambou et santal

Au lieu d’acheter une chandelle dans un contenant à usage unique, essayez celles de Rose Buddha, qui sont faites à la main chez nous avec une cire 100% naturelle de source renouvelable. Une fois que leur parfum riche s’est diffusé dans vos espaces, il suffit de commander d’autres recharges (sans pot), tout simplement.

36$ – En ligne

Livre Le maraîchage nordique

Pas besoin de manger des bok choy ou du kale qui vient de l’autre bout du monde. Ce magnifique ouvrage nous montre comment les faire pousser chez nous l’hiver. Oui, même sous la neige. Vive l’agriculture de proximité!

34,95 $, les éditions Cardinal – En ligne