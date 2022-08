C’est quoi ça, l’aftercare?

Aftercare, c’est un mot anglais qu’on pourrait traduire de façon très littérale par «prendre soin après». Après quoi? Pas après un coup de soleil ou une vilaine grippe. Nenon. C’est plutôt après une séance de BDSM ou, pourquoi pas, après un moment câlin plus vanille.

«L’aftercare, c’est un mot anglais qui décrit les pratiques post-séance de BDSM où on va prendre soin de la personne soumise», explique la sexologue Catherine Desjardins, qui se spécialise entre autres dans les sexualités alternatives.

Mais pas besoin d’aimer les fouets ou les menottes pour s’intéresser à l’aftercare, croit Myriam Daguzan Bernier, la sexologue derrière la page Instagram La tête dans le cul: «Si on installait l’aftercare dans toutes les relations, il y a bien des affaires qui ne se passeraient pas tout croche et il y a des conversations importantes qui auraient lieu.»

L’aftercare peut être ce qu’on veut. Dans les milieux BDSM, les personnes ont tendance à communiquer leurs besoins à l’avance, puisque tout le monde n’a pas les mêmes.

Il y a des gens qui vont préférer recevoir de la nourriture et de l’eau, d’autres vont vouloir des caresses et profiter d’un moment tendre. Il y a aussi des gens qui préfèrent juste avoir la paix et être dans leur bulle. D’autres encore vont vouloir discuter de la scène.

Catherine Desjardins, sexologue