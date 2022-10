Le jardinier paresseux Larry Hodgson est décédé

Celui qui s’était autoproclamé «jardinier paresseux», pour caractériser le gros bon sens et la simplicité de ses conseils horticoles, a rangé sa plume et ses accessoires. Souffrant d’une maladie pulmonaire dégénérative, Larry Hodgson est décédé hier le 26 octobre 2022, entouré des membres de sa famille.

Le très apprécié résident de Sillery aura rendu service à d’innombrables propriétaires résidentiels jusqu’à la toute fin. Ce grand passionné autodidacte d’horticulture avait annoncé sa retraite il y a quelques jours seulement. Dans un message rendu public, M. Hodgson évoquait sa santé précaire l’obligeant à prendre une pause. Ainsi, comme après les récoltes, le jardinier s’en est allé se reposer.

«Au cours de sa belle et longue carrière, le jardinier paresseux a partagé ses connaissances horticoles par le biais de ses nombreux livres, de ses généreuses conférences et de ses chroniques (notamment au quotidien Le Soleil pendant près de 40 ans)», a réagi Réjean Paradis, président de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ). L’organisme salue l’empathie, la bonne humeur et la richesse du savoir du défunt, tout en transmettant ses condoléances à la famille.

Vibrant hommage

En août dernier, les membres de la FSHEQ lui ont rendu un vibrant hommage en présentant une vidéo comportant de nombreux témoignages d’amis et de confrères.

Ceux-ci reflètent la générosité qui a si bien caractérisé le parcours de Larry Hodgson. De plus, à cette occasion, la Fédération en avait fait un membre honoraire de l’organisme en remerciement pour l’ensemble de sa carrière.