10 adresses où trouver les meilleures bûches de Noël

Un repas des Fêtes ne serait pas complet sans une délicieuse bûche de Noël. Loin de nous l’idée de mettre en doute vos talents de pâtissier.ère, mais ce n’est pas le dessert le plus facile à réaliser. Voici donc 10 adresses où se procurer les meilleures en ville.

Sachère Desserts

La pâtisserie du Village qu’on adore pour ses macarons sans gluten et ses desserts au matcha, propose cette année trois bûches originales et élégantes pour les Fêtes. Pour les friands de chocolat, il y a d’abord la Madera, couverte de pièces de chocolat, à base de mousse au chocolat fumé au thé noir et d’un coeur crémeux à la banane, feuillantine et miso au caramel salé. Sinon, pour des saveurs plus fruitées, Sachère Dessert a élaboré une bûche végane, la Mosaïque, aux fruits de la passion et mangue et une bûche sans gluten, la Kamilia, aux clémentines, miel et marrons.

Ces trois bûches sont disponibles en trois formats: bûchette (pour 2 à 3 personnes), bûche régulière (pour 4 à 6 personnes) ou grand format (pour 6 à 8 personnes). La pâtisserie dispose évidemment de plusieurs autres gourmandises pour Noël, notamment un pain d’épices maison et un «sapin de choux à la crème».

Mosaïque Kamilia Madera Photos: gracieuseté, Sachère Desserts

Prix: à partir de 35$ – Boutique en ligne

Adresse: 1274 boulevard de Maisonneuve Est

Mlles Gâteaux

Spécialisées notamment dans la confection de gâteaux sur mesure, les deux pâtissières derrière Mlles Gâteaux, Isabelle Leroux et Fanny Thériault, ont mis au point trois nouvelles recettes de bûches pour les Fêtes.

Pour un look traditionnel, il faudra opter pour la bûche roulée chocolat orange. Sinon, on aura le choix entre les saveurs pomme, érable, tournesol ou vanille, fraise et rhubarbe. Chacune des trois bûches peut être commandée en format 6 ou 8 parts.

Pomme-érable Chocolat-orange Vanille-fraise-rhubarbe Photos: gracieuseté, Mlles Gâteaux

Prix: à partir de 38,95$ – Boutique en ligne

Adresse: 363 rue Villeray

Pâtisserie Rhubarbe

Celles et ceux qui aiment les desserts le savent, Rhubarbe est une des meilleures pâtisseries de Montréal. Depuis plus de dix ans, on y trouve des gâteaux tout en finesse et les bûches de Noël ne font pas exception.

Cette année, on aura le choix entre une bûche rectangulaire au chocolat manjari (un chocolat noir de Madagascar), pacanes, caramel et mascarpone ou une bûche roulée au fruit de la passion, au yogourt, à la fraise et (surprise!) à la rhubarbe.

Assortiment de biscuits, kouglof aux cerises, cake aux fruits confits, et encore un «sapin de choux», la pâtisserie a prévu toute une panoplie d’options pour varier les plaisirs en cette fin d’année.

Prix: 45$ – Boutique en ligne

Adresse: 1479 avenue Laurier Est

Chez Potier

La boulangerie, pâtisserie et épicerie fine haut-de-gamme Chez Potier est l’une des adresses gourmandes incontournables du Vieux-Montréal. On y trouve toutes sortes de délices salés et sucrés et, pour les Fêtes, des panettones, du pain d’épices et quatre bûches plutôt séduisantes: la bûche vanille aux saveurs de crème brûlée, la «Mûroise» au chocolat et à la framboise, la «Piémontella» aux noisettes à la mangue et au yuzu et la bûche tiramisu à base de crème glacée au café grillé du torréfacteur de la place.

Vanille Mûroise Tiramisu Piémontella Photos: gracieuseté, Chez Potier

Prix: 72$ – Boutique en ligne

Adresse: 630 rue Wellington

Pâtisserie Madeleine

Les créations de la pâtisserie Madeleine sont généralement aussi délicieuses que belles. À en croire les photos publiées sur les réseaux sociaux, leurs trois bûches de Noël risquent donc d’être particulièrement gourmandes! Entre les combos vanille-caramel-amande, dulce de leche-clémentine-pacanes et chocolat-noisette-citron. Difficile de choisir.

La pâtisserie a aussi créé un entremet chocolat noir et pistache tout spécialement pour le nouvel an qui sera en boutique le 31 décembre.

À partir de 40$ – Commandes par téléphone dès le 9 décembre au 438-375-1952

Adresse: 2105 rue Beaubien Est

Fanfare

Dans cette boulangerie de la rue Jarry, on trouve du bon pain, des viennoiseries, mais aussi plusieurs pâtisseries et, ce mois-ci, une bûche de Noël pour le moins appétissante. Avec son biscuit croquant choco-caramel, sa mousse au chocolat, son praliné noisette et son glaçage rocher, impossible de se tromper!

Photo: gracieuseté, Fanfare

Prix: 42$ – Boutique en ligne

Adresse: 751 rue Jarry Est

Café Bazin

Créé en 2017 par les chefs Antonio Park et Bertrand Bazin, le Café Bazin sert autant des lunchs que des pâtisseries. Pour les Fêtes, un «tronc» de Noël façon fraisier ainsi que trois bûches se sont ajoutées au menu. Parce que les saveurs les plus simples sont parfois les meilleures, on reste ici sur des classiques avec une bûche charlotte aux fraises, une tout chocolat et une autre à la pistache.

Prix: à partir de 21$ – À commander avant le 20 décembre

Adresse: 380 avenue Victoria, Westmount

Fous Desserts

Avec ces desserts originaux et ultra-savoureux, la pâtisserie du Plateau-Mont-Royal porte bien son nom. Et oui, les bûches de Noël sont folles! Y sont incorporés des amalgames de saveurs étonnants comme chocolat noir-passion-abricot, caramel-poire-girofle-café-amaretto ou vanille-ananas-géranium, chacune des trois bûches offre une touche d’originalité.

Vanille-ananas Chocolat-passion Orelys-poire Photos: gracieuseté, Fous Desserts

Prix: à partir de 7,50$ la part – https://fousdesserts.com/collections/noel-2022

Adresse: 809 avenue Laurier Est

Les Givrés

On adore leurs crèmes glacées été comme hiver et surtout en version bûche à Noël! Pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, Les Givrés créent chaque année des bûches glacées originales aux designs adorables.

Si vous avez conservé votre âme d’enfants, vous aimerez sûrement la bûche feu de camp, «l’iglu» ou encore «la sainte paix» en forme de chalet. Quoi qu’il en soit, le choix ne manque pas puisque la marque propose pas moins de sept options différentes, toutes à base de crème glacée maison.

Prix: à partir de 39$ https://www.lesgivres.ca/

Arhoma

À l’approche des Fêtes, les boulangeries Ahroma ont elles aussi élaboré de nouvelles recettes de bûches de Noël. Et pour ce faire, elles se sont inspirées de produits locaux. la première est une bûche roulée au chocolat blanc, à l’orange et au mélilot, la seconde, plus classique, est au chocolat et aux pacanes, et la troisième est une bûche aux amandes, à la mousse de mascarpone, aus cassis et aux gadelles.

Mascarpone cassis et gadelles Choco-pacanes Orange et mélilot Photos: gracieuseté, Arhoma

Prix: à partir de 6,95$ la part – Boutique en ligne

Adresses: 15 place Simon-Valois (Hochelaga) – 1700 rue Ontario Est (Centre-Sud)