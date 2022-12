7 repas des fêtes à emporter à Montréal

Les réceptions des fêtes arrivent, vous êtes surmené.e et n’avez pas ni temps ni l’envie de cuisiner? Métro a déniché pour vous sept services de traiteurs montréalais pour des repas festifs sans tracas.

Bernard & Fils Traiteur

Pour son menu des fêtes, le traiteur d’Hochelaga Bernard & Fils propose deux formules: un cabaret froid et un buffet chaud. Les deux se composent d’une ballotine de volaille accompagnée d’une duxelles de champignons et foie gras, sauce à la pomme, ainsi que d’une salade d’orecchiette. Du coté des petites bouchées, il est possible de se commander des blinis au saumon fumé, fromage de chèvre, œuf de caille et tobiko, du savarin de foie gras, cerise noire et brisures de pistaches salées, ainsi qu’un maki de foie gras, confiture de figue.

Enfin, pour compléter le menu, le traiteur propose une bûche au chocolat, aux biscuits Oréo, à la mousse aux marrons et à la marmelade d’orange.

Gracieuseté, Bernard et Fils Traiteur

Coûts : Le cabaret des Fêtes : 32,50 $ (commande minimum de cinq cabarets) Le buffet chaud : 39 $ par personne (commandes par multiple de 10 personnes). Les commandes doivent être passées avant 14h00 le jour ouvrable précédent la livraison. Pour plus d’infos : https://www.bernard-et-fils-traiteur.com/wp-content/uploads/Menu_BernardetFils_Traiteur-FR-NOEL-2022-1.pdf

AvecPlaisirs

Le traiteur montréalais AvecPlaisirs s’allie encore une fois avec Ricardo pour offrir un menu de Noël (le meilleur). Que vous soyez en solo au bureau ou une dizaine de personnes, vous pourrez déguster wrap à la dinde et aux canneberges, salades ou houmous à la betterave et bûche Red velvet. Des options végétariennes dans le buffet sont aussi offertes.

D’autres styles de menus sont également offerts, notamment une option végan, un buffet chaud et une option Terre et Mer.

Gracieuseté, AvecPlaisirs

Coûts : Pratico-pratique des fêtes AvecRicardo (une personne) : 22,95$ Buffet des fêtes AvecRicardo (10 personnes) : 299,95$ Les commandes doivent être passées avant 15h le 22 décembre. Pour plus d’infos : https://avecplaisirs.com/fr/commande/menu-des-fetes

La bête à pain

La bête à pain à Ahuntsic, Griffintown et Laval, a concocté un menu pour les trippeux.euses de traditions. Parmi les choix pour le repas : ragoût de boulettes, cuisses de canard confites, tourtière, fèves au lard, rillettes de canard ou de porc, cretons, plusieurs pains et fromages.

Pour le dessert, vous pourrez choisir entre la bûche signature (chocolat noir, crème de vanille, noisettes et caramel au beurre salé), la maronnade (amandes, crème de marrons, chantilly et meringue) et la rosée (framboises, pistaches, biscuit et compotée de framboises).

Gracieuseté, La bête à pain

Coûts : Variés dépendamment des quantités et des produits sélectionnés. Les commandes doivent être passées avant le 21 décembre. Pour plus d’infos : https://labeteapain.com/menu-noel-traiteur-montreal-laval/

Première Moisson

Petites bouchées, petits sandwichs (sur pains ciabatta ou croissants), pizzas froides, tapas, salades, pâtisseries, plateaux de charcuteries et de crudités : Première Moisson a ce qu’il faut pour un menu varié qui plait à tous et toutes.

Si vous penchez plus pour un brunch festif, des viennoiseries, des yogourts, des fruits frais et des boissons matinales sont aussi disponibles. ù

Gracieuseté, Première Moisson

Coûts : Variés dépendamment des quantités et des produits sélectionnés. Veuillez appeler à votre succursale ou regarder en ligne les plages horaires disponibles. Pour plus d’infos : https://premieremoisson.com/fr/traiteurs

Pascal le boucher

Vous êtes du genre viandeux, mais pas très habile derrière les fourneaux? Pascal le boucher propose une sélection de mets préparés. En apéro, vous pouvez commander un feuilleté maison à la saucisse, fait de porc, champignons, œufs, crème, chapelure, sauge et persil. Pour le plat principal, le boucher vous propose un pâté à la viande – appelé tourtière par certains indique-t-il – à base de porc et bœuf haché grossièrement, pomme de terre, oignon et épices. Enfin, pourquoi ne pas opter pour un rôti de bœuf avec farce et duxelles de champignons? Déjà apprêté, vous n’aurez qu’à le cuire au four dans une pâte feuilletée.

Gracieuseté, Pascal le boucher

Pour plus d’infos : https://pascalleboucher.com/commande/

Toqué!

Toqué!, emblème culinaire montréalais, vous propose ses services pour un repas gastronomique mémorable. Le buffet de groupe comprend notamment charcuteries, fromages, plateau de la mer, trio de salade et mignardises sucrées. Sinon, vous pouvez opter pour le menu pour deux personnes de quatre à cinq services, qui inclut carpaccio de thon, pâté en croute de poulet, magret de canard et légumes et gâteau style tiramisu. Rien que ça!

Gracieuseté, Toqué!

Coûts : Buffet de groupe (dix personés minimum : 38$ par personne Menu pour deux : 128$ (quatre services) Les précommandes doivent se faire au moins 14 jours à l’avance. Pour plus d’infos : https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/medias.restaurant-toque.com/files/Offre-des-Fetes-Signe-Toque-WEB-1.pdf

Cool & Simple Vous n’avez pas envie de concevoir vos petits plats, mais vous êtes prêt.e.s à les faire cuire? Pourquoi ne pas opter pour les plats surgelés de Cool & Simple? Coquilles Saint-Jacques, roulé de poulet farci au fromage et bacon, fondants de légumes et fromage de chèvre, acras de morue, ragoût de boulettes de porc du Québec sont quelques exemples de mets congelés offerts par la marque dans sa «collection des Fêtes». Côté dessert, vous n’êtes pas en reste avec entre autres la bûche glacée chocolat et vanille, la tarte au chocolat, le gâteau mousse au chocolat ou encore, les tartelettes aux framboises. Quatre succursales ont pignon sur rue à Montréal, sur Le Plateau-Mont-Royal, au Marché Atwater, à l’île des Sœurs et dans Côte-des-Neiges. Gracieuseté, Cool & Simple Coûts : Variés dépendamment des quantités et des produits sélectionnés. Pour plus d’infos : https://cool-simple.com/collections/fetes