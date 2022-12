11 jeux gratuits pour animer vos partys

L’immanquable karaoké, le gracieux Twister, le traditionnel Monopoly: cette année, on met de côté les jeux qui nous rappellent les fameux réveillons chez tante Claudette pour laisser place aux activités créatives et gratuites à faire en famille ou entre amis. Des jeux qui sauront plaire aux petits et grands (et même à mononcle Alain-le-grincheux)!

1. Le tapis magique

Comique à souhait! Premièrement, le maître du jeu ou la personne désignée doit répartir les joueurs en équipes. Chaque équipe recevra une serviette ou un tapis en guise de «tapis magique». Tous les membres de l’équipe se tiendront dessus. Le maître du jeu débute en disant aux équipes ce qui suit: «Vous êtes sur un tapis magique, à des milliers de mètres dans le ciel. Mais vous n’allez nulle part parce que votre tapis est à l’envers.» Le but? Retourner le tapis bien droit sans que personne tombe. Les joueurs peuvent utiliser leurs mains. L’équipe qui réussit à retourner son tapis en premier sans chuter remporte la partie.

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: par équipe

– Durée d’une partie: 30 minutes

– Âge: pour tous

2. Mi-charades, mi-dessins

Quoi de mieux que de lancer la soirée avec des charades? Simples, mais toujours appréciés, les charades et les dessins sont des incontournables! Comment on joue? On forme des équipes, puis chaque joueur écrit une phrase sur un papier. Ensuite, au hasard et à tour de rôle, chaque personne pige un papier et dessine la phrase à faire deviner aux joueurs de son équipe et ainsi de suite. L’équipe qui résout le plus de charades gagne la partie!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: 2 ou plus par équipe

– Durée d’une partie: entre 30 et 60 minutes selon le nombre de participants

– Âge: pour tous

3. Qui est-ce?

On rédige le prénom de chaque invité sur un petit bout de papier que l’on dépose dans un bol. Chaque personne pige un papier et doit ensuite décrire en quatre mots la personne dont il vient de piger le nom. Le joueur a une minute pour faire deviner aux participants de qui il s’agit. Rires assurés!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: illimité

– Durée d’une partie: entre 25 et 60 minutes selon le nombre de participants

– Âge: pour adultes

4. La boulette

Un jeu populaire ces dernières années dans les familles québécoises! Vivement le retour des rassemblements pour jouer à nouveau à la boulette! D’abord, on écrit sur des petits bouts de papier des noms propres, des noms d’objets ou des expressions à faire deviner, puis on chiffonne le tout pour former de petites boulettes, qu’on dépose dans un bol.

Ce jeu compte trois rondes. Une ronde se termine lorsque toutes les boulettes ont été devinées. Chaque ronde comporte plusieurs manches. Une manche dure 60 secondes. À chaque manche, un joueur par équipe tente de faire deviner le plus de mots à ses coéquipiers. Le joueur pige une boulette, et dès qu’il réussit une devinette, il pige une autre boulette et ainsi de suite. Lorsque ses 60 secondes sont écoulées, c’est au tour de l’autre équipe. À chaque manche, c’est au tour d’un nouveau joueur à faire deviner les boulettes.

Il est à noter qu’à la première ronde le joueur peut parler autant qu’il veut pour faire deviner les boulettes. Lors de la deuxième ronde, le participant ne peut prononcer qu’un seul mot. C’est à la troisième ronde que le jeu se complique: les joueurs doivent alors faire deviner le contenu des boulettes en mimant, toujours en 60 secondes! À la fin de chaque ronde, on compte les boulettes devinées; chacune d’entre elles donne un point. On remet ensuite toutes les boulettes dans le bol principal pour la ronde suivante. L’équipe gagnante est celle qui aura cumulé le plus de points.

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: 2 ou 3 équipes de 3 ou 4 personnes

– Durée d’une partie: plus de 60 minutes

– Âge: pour tous

5. Le téléphone

Ce jeu pour tous qui fera rire petits et grands! Tous les participants sont debout et font la queue. Le premier joueur chuchote une expression une seule fois dans l’oreille de la première personne en ligne. Celle-ci répète ce qu’elle a entendu dans l’oreille de la personne devant elle et ainsi de suite jusqu’à la dernière personne en ligne. Le but? Deviner la phrase répétée, qui souvent est bien différente de la version originale!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: illimité

– Durée d’une partie: 10 minutes

– Âge: pour tous

6. La fureur façon maison

C’est le jeu tout indiqué pour découvrir la Céline ou la Beyoncé de la famille… ou pas! Pour y jouer, rien de plus simple: on divise la famille en deux clans, puis le premier joueur met le casque d’écoute, où il entend une chanson à fredonner. Il a 30 secondes pour faire deviner la chanson à son équipe. Mimes et gestes sont acceptés. Un match des étoiles à ne pas manquer!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: 2 équipes de 5 joueurs

– Durée d’une partie: entre 30 et 60 minutes

– Âge: pour tous

7. TikTok moi ça!

Pour les jeunes et moins jeunes! Rien de mieux pour inclure toutes les générations d’une même famille que de leur faire découvrir une danse TikTok! Le but du jeu? Reprendre une danse TikTok populaire et faire un tournoi pour déterminer qui la reproduit le mieux à partir d’une seule écoute de la vidéo.

Si ce ne sont pas tous les invités qui veulent jouer, on peut désigner trois juges pour une manche, ainsi il est possible de faire participer tous les convives.

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: illimité

– Durée d’une partie: 30 minutes

– Âge: pour tous

8. T’es pas game de?

Un jeu qui rappelle le célèbre Vérité ou conséquence! La version 2.0 est plus simple et moins gênante! Dans un bol, on pige le nom d’un joueur, puis, dans un autre bol, on pige un défi parmi ceux qui auront été prédéterminés par les participants. Voici quelques bons exemples de défis t’es pas game à essayer:

Faire une déclaration d’amour de façon clichée à la personne de gauche

Brosser les dents d’un autre joueur

Marcher 2 minutes en talons hauts

Une façon ludique d’amuser les convives durant vos soirées festives!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: par équipe

– Durée d’une partie: 30 minutes

– Âge: pour tous

Photo : Unsplash

9. Ce soir, on danse!

Dès leur arrivée, les participants sont avertis par l’hôte: dès qu’ils entendent une chanson (par exemple Jingle Bell Rock), ceux-ci doivent se lever et danser peu importe où ils se trouvent dans la maison ou même à l’extérieur! Les perdants sont exclus et ils ont une conséquence au choix de l’hôte! Rien de mieux pour faire la vaisselle en un temps record au réveillon!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: illimité

– Durée d’une partie: toute la soirée

– Âge: pour tous

10. Beer pong, le champagne pong ou gin pong

Un classique qui se décline selon les goûts (et le budget!) des participants! Notre suggestion? Tester différents gins québécois durant cette joute amicale! Comment jouer? Les deux équipes sont situées aux extrémités de la table. D’abord, il faut déterminer l’équipe partante à pile ou face. Tour à tour, les participants de chaque équipe tentent de lancer une balle dans les verres qui sont disposés sur la table. Si la balle ne tombe pas dans le verre, c’est à l’équipe adverse de boire une gorgée! Il existe plusieurs versions de ce «sport de table» des Fêtes et toutes les déclinaisons sont amusantes avec modération!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: le même par équipe

– Durée d’une partie: 30 minutes

– Âge: adultes seulement

11. Le choc électrique

Un jeu original pour tous qui oppose deux équipes d’une dizaine de personnes chacune avec l’aide d’un maître du jeu. Dans chaque équipe, tous les joueurs doivent se tenir la main. Seuls les premiers joueurs de chaque équipe aux côtés du maître du jeu peuvent regarder les mains du maître. Lorsque ce dernier montre la bonne couleur de chou (vert pour partir le choc, rouge pour faire diversion), tout le monde doit serrer la main à tour de rôle et rapidement afin que le choc électrique se rende jusqu’à l’autre bout de la table. La dernière personne de l’équipe doit empoigner la serviette de table en premier.

Chaque fois qu’une équipe gagne une manche, tout le monde se tasse d’une position vers la droite et la personne au bout revient à la première position à l’autre bout de la table, où le maître du jeu est situé. Toutefois, si le choc s’est rendu au bout alors que le maître du jeu avait montré le chou rouge, l’équipe doit reculer d’une position. La première équipe qui fait un tour complet, c’est-à-dire lorsque chacun reprend sa place initiale, est la gagnante! Fous rires garantis!

Infos en rafale

– Nombre de joueurs: illimité, deux équipes du même nombre

– Durée d’une partie: 30 minutes

– Âge: pour tous