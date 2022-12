Top 5 des jeux québécois à (s’)offrir pour Noël

Tanné.e des partys de Noël rythmés par les blagues de mononcles et les cris d’enfants en plein sugar rush? Vite, sortez les jeux de société! Pour vous aider et vous inspirer, Joël Gagnon, co-fondateur de Randolph, dévoile son top 5 québécois.

Turing Machine

À en croire notre expert, c’est LE jeu qui buzze ces temps-ci dans le monde des jeux de plateau! Inspirée du tout premier ordinateur mis au point par le mathématicien Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale, cette création de l’éditeur québécois Scorpion Masqué est un jeu de déduction qui utilise les principes de base de la programmation informatique.

«Il est aussi amusant que fascinant. Le but est de deviner un code secret en interrogeant un ordinateur mécanique. Au début, on est surpris de voir à quel point ça fonctionne bien et on se prend très vite au jeu. On dirait un mélange entre Wordle et Sudoku, mais en beaucoup plus cool. Un incontournable!»

Photo: Gracieuseté, Scorpion Masqué

À partir de 14 ans – 1 à 4 joueur.euse.s – 49,99 $ – www.scorpionmasque.com

Bière Mystère

Un jeu pour déguster de la bière, vous en rêviez? Randolph l’a fait! Eh oui, comme son nom l’indique, Bière Mystère propose de deviner à l’aveugle quelle bière rencontre vos papilles parmi une sélection de plus de 50 p’tites frettes locales.

«Le jeu fournit trois cache-canettes qu’on amène chez le détaillant de bières de microbrasserie le plus proche. C’est lui qui va les sélectionner et ensuite, grâce à des fiches et en collaborant avec les autres, vous allez devoir deviner de quelles bières il s’agit en vous basant sur le goût, la couleur, l’amertume, le taux d’alcool. C’est une belle façon de voyager au Québec en restant à la maison.»

Photo: Gracieuseté, Randolph

À partir de 18 ans – 2 à 24 joueur.euse.s- 39,99 $ – www.randolph.ca

Miller Zoo

Inspiré du centre zoologique de réhabilitation situé en Beauce, Miller Zoo est aussi une nouveauté de Randolph. Le but du jeu? S’assurer de la bonne gestion du zoo en prenant soin des animaux qu’il accueille.

«On incarne l’équipe du zoo et on doit tous travailler ensemble pour que ça fonctionne malgré les imprévus qui viennent compliquer la tâche. C’est un super jeu coopératif qu’on a pensé pour jouer en famille.»

Photos: Gracieuseté, Randolph

À partir de 8 ans – 1 à 6 joueur.euse.s – 44,99 $ – www.randolph.ca

Zéro à 100

De la chance, de la stratégie et un peu de culture générale, c’est ce qu’il faut pour remporter une partie de Zéro à 100. Le principe est simple: une carte indiquant un chiffre de 0 à 100 est placée au centre de la table. À tour de rôle, les équipes doivent deviner laquelle des six cartes questions posées devant elles comporte la réponse la plus proche de la cible. Celle qui vise le plus juste remporte la manche et se débarrasse d’une carte. La première équipe à avoir écoulé toutes ses cartes gagne la partie.

«Ce que j’aime avec ce jeu, c’est que les questions sont vraiment insolites donc tout le monde a ses chances. Ça peut aller de la taille de la tour Eiffel au nombre d’épisodes dans une série télé. Mais ce n’est pas non plus trop facile, il faut avoir une stratégie pour poser ses cartes au bon moment.»

Photo: Gracieuseté, Scorpion Masqué

À partir de 12 ans – 2 à 12 joueur.euse.s – 19,99 $ – www.scorpionmasque.com

Microbes

Enfin, si vous cherchez un jeu pour les enfants, c’est du côté de La Belette Moqueuse qu’il faut se tourner! L’éditeur québécois est spécialisé dans les petits jeux de cartes pour les tout-petits et parmi tous ceux qu’il propose, Joël Gagnon vous conseille Microbes.

«Le jeu est sorti il y a deux, trois ans et mes enfants y jouent encore énormément. Au début de la partie, on reçoit une carte microbe qui va de 1 à 10 et à la fin, le but est de ne pas avoir en main le plus petit microbe. Pour ça, on peut utiliser les cartes «atchoum» ou échanger sa carte avec le joueur suivant. C’est super pour jouer avec toute la famille et l’apporter partout.»

Photo: Gracieuseté, La Belette Moqueuse

À partir de 4 ans – 2 à 8 joueur.euse.s – 18,99 $