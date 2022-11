Croque-madame en casserole

Ce plat au four classique et réconfortant deviendra vite un de vos préférés du temps des Fêtes… ou peu importe le moment de l’année! Avec sa couche de fromage croustillante qui recouvre des œufs savoureux et du pain moelleux, cette recette plaira à coup sûr.

Une recette du chef Craig Flinn

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 60 minutes

Donne : 8 portions

INGRÉDIENTS

– 1 gros oignon, finement tranché

– 1 c. à table (15 ml) d’huile d’olive extra-vierge

– 1 c. à table (15 ml) de beurre

– 12 œufs

– 2 c. à table (30 ml) de moutarde de Dijon

– ¼ c. à thé (1 ml) de muscade râpée

– 2 tasses (500 ml) de lait entier

– 1 tasse (250 ml) de crème à café

– 8 oz (225 g) de jambon cuit, en dés

– 1 ½ tasse (375 ml) de fromage Oka, râpé

– 1 ½ tasse (375 ml) de cheddar blanc, râpé

– ¼ tasse (60 ml) de persil frais, haché

– 1 c. à thé (5 ml) de sel

– ½ c. à thé (3 ml) de poivre noir

– 1 baguette ou une miche de pain (environ 14 oz)

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans une poêle antiadhésive, en remuant souvent, frire les oignons tranchés dans l’huile d’olive et le beurre à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient caramélisés (environ 8 à 10 minutes). Réserver et laisser refroidir.

Étape 2 : Dans un grand bol à mélanger, mettre les œufs, la moutarde de Dijon et la muscade. Battre légèrement jusqu’à ce que la moutarde soit bien incorporée. Dans le même bol, ajouter le lait et la crème à café et bien battre pour former le fond du flan. Incorporer à ce mélange le jambon cuit, les fromages (en réservant ¼ tasse de chacun pour la garniture), le persil, le sel et le poivre noir.

Étape 3 : Dans un autre grand bol, déchirer le pain en petits morceaux d’environ 1 à 1 ½ po (2,54 cm à 3,81 cm).

Étape 4 : Verser le flan sur le pain et bien mélanger. Laisser reposer toute la nuit si cela est possible, ou pendant au moins une heure.

Étape 5 : Badigeonner de beurre ou d’huile un plat allant au four de 9 x 13 po (22,86 x 33 cm). Verser le mélange dans le plat et l’étendre uniformément.

Étape 6 : Saupoudrer le dessus d’oignons caramélisés et du fromage restant.

Étape 7 : Cuire au four à 350 °F (180 °C) de 45 à 55 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et que le centre gonfle légèrement. On peut vérifier la cuisson en insérant la pointe d’un couteau au centre. S’il en ressort propre, le plat est prêt.



* Il est possible de préparer ce plat la veille. Il suffit de le mettre au four le lendemain matin et de le cuire selon les indications ci-dessus. On peut également le cuire un ou deux jours à l’avance et le réchauffer au four à 300 °F (160 °C) une heure avant de servir.

Étape 8 : Laisser reposer 10 minutes avant de couper en parts et servir.

Cette recette a été fournie par les Producteurs d’Œufs du Canada.