Les Cantons-de-l’Est parmi les 52 endroits à visiter en 2023 selon le «New York Times»

Le réputé New York Times vient de dévoiler ses 52 endroits à visiter en 2023 et, parmi toutes les destinations suggérées, une seule est canadienne… Montréal, Québec, Whistler, Banff? Non, ce sont les Cantons-de-l’Est qui sont mis à l’honneur!

Le fameux média américain a en effet été charmé par la paisible et bucolique campagne québécoise puisque la région située dans l’est du Québec a été placée en 49e position de son palmarès. Selon la journaliste AnneLise Sorensen, la région est idéale pour déguster des vins et fromages locaux ou pour savourer notre célèbre plat mondialement connu: la poutine.

Elle semble avoir été séduite tout particulièrement par la Véloroute gourmande qui parcourt la région et permet d’admirer les paysages, de découvrir de charmants villages et de se régaler lors de nombreux arrêts épicuriens, «des marchés de producteurs aux érablières en passant par les fromageries et les vignobles».

Parmi ses coups de cœur, la journaliste du New York Times retient notamment le vin de glace «fabriqué à partir de raisins mûrs qui ont gelé naturellement sur la vigne» du Cep d’Argent à Magog et le fromage Brise des vignerons de la Fromagerie des Cantons à Farnham pour son goût riche et beurré.

Nos suggestions

En guise de complément aux recommandations du New York Times, Métro se permet d’ajouter quelques suggestions de haltes gourmandes à la liste. Pour de bonnes bières de micro, on vous conseille donc de faire un tour à la Brasserie Dunham ou à la Knowlton Co. Si vous cherchez plutôt une table champêtre savoureuse, rendez-vous au restaurant Parcelles à Austin et, pour finir, si vous voulez passer la soirée dans une ambiance chaleureuse et électrique, c’est au Beat & Betterave à Frelighsburg que ça se passe.

Évidemment, les Cantons-de-l’Est, c’est aussi un immense terrain de jeu pour les amateurs de plein air. Il existe tout plein de sentiers de randonnées, de raquette, de ski de fond, de vélo de montagne et un quatuor de montagnes de ski très populaires constitué des monts Sutton, Bromont, Orford et Owl’s Head.

La région offre aussi plusieurs destinations détente avec son éventail de spas, dont le Balnea de Bromont, le Spa Nordic Station à Magog ou les spas d’Eastman et de Bolton, pour n’en citer que quelques-uns.

«Pourquoi voyageons-nous? Pour la gastronomie, la culture, l’aventure, la beauté naturelle», affirme le New York Times. On ne pourrait pas être plus d’accord.