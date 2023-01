Bizou comptait 45 boutique au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Bizou fait faillite et ferme ses 45 boutiques

Après la fermeture soudaine de ses boutiques un peu plus tôt cette semaine et deux jours de silence radio, la direction de la marque d’accessoires et de bijoux Bizou a annoncé officiellement sa faillite.

Plus de 40 ans après son lancement, la marque beauceronne possédait au total 45 boutiques réparties au Québec et au Nouveau-Brunswick. À la surprise des employé.e.s, toutes ont été soudainement fermées lundi apprenait-on dans un article de Radio-Canada.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la marque confirme que les 45 boutiques ne rouvriront pas leurs portes puisque «Bizou International Inc. déposera officiellement, au cours des prochains jours, une faillite en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Faillite et L’Insolvabilité.»

Pour expliquer cette décision, Bizou invoque notamment la baisse d’achalandage dans les centres commerciaux, la concurrence croissante des plateformes de vente en ligne et, bien sûr, les difficultés rencontrées depuis la pandémie. «[La] fermeture des magasins pendant plusieurs mois, l’augmentation des coûts d’exploitation et les défis d’approvisionnement des marchandises ont ajouté une pression supplémentaire sur les liquidités et la santé financière de l’entreprise, qui s’est vue dans l’obligation de cesser l’exploitation de son réseau de boutique», peut-on lire dans un communiqué.

L’entreprise familiale dit aussi avoir traversé des moments difficiles en 2022 avec le décès soudain du fondateur de la marque, Marcel Labrecque.

Les 350 employé.e.s qui travaillaient pour Bizou recevront une indemnité grâce au Programme de protection des salariés (PPS) du gouvernement du Canada, a fait savoir la marque. «Nous tenons à remercier personnellement tous les employés, clients, et collaborateurs de Bizou pour la confiance qu’ils nous ont témoigné durant toutes ces années», conclut la direction de Bizou dans son communiqué.