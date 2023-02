Un dernier verre (gratuit) en l’honneur de la brasserie Dawes à Lachine 

Demain soir sera l’ultime occasion de voir l’exposition « Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle » au complexe culturel Guy-Descary, organisée par le Musée de Lachine.

Le Musée de Lachine convie les passionné.e.s d’histoire (et de bière?) à lever leur verre à l’héritage patrimonial de la brasserie Dawes, fondée en 1811 — troisième brasserie établie sur l’île de Montréal, après Molson (1786) et Dunn (1808) —, demain lors d’un cinq à sept gratuit et sans réservation au complexe culturel Guy-Descary, situé à Lachine.

Musique rétro diffusée sur gramophone, croupiers-animateurs costumés : une ambiance des années 1920 attend les visiteur.euse.s!

Cette soirée festive souligne la fin des expositions hors les murs Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle ainsi que La Brasserie Dawes à Lachine, présentées au complexe culturel. Ce sera l’occasion de profiter pour une ultime fois de ces expositions, composées d’objets ancestraux de la collection Dawes Black Horse du Musée de Lachine, qui en est aujourd’hui le dépositaire.

Afin de continuer à mettre en valeur la richesse patrimoniale et historique de la brasserie Dawes, le Musée de Lachine n’a pas dit son dernier mot et travaille à de nouvelles stratégies qui seront déployées au cours des prochaines années, apprend-on par communiqué.

La collection Dawes Black Horse du Musée de Lachine réunit plus de 800 objets, méticuleusement sélectionnés par le collectionneur et antiquaire Michel Ste-Marie.

Complexe culturel Guy-Descary

2901, boulevard Saint-Joseph

Lachine

Entrée : gratuite sans réservation