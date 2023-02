Le talent d’ici mis à l’honneur dans une nouvelle campagne

Une campagne vidéo visant à faire rayonner les œuvres canadiennes et célébrer le talent local qui sait briller ici comme ailleurs prend d’assaut le web et la télé jusqu’en avril. NOUS | MADE, fruit d’un partenariat entre des acteurs importants du milieu du divertissement, dont le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada, est à l’origine de cette offensive, réalisée par l’agence Rethink.

Sur fond du succès Piscine, de l’autrice-compositrice-interprète Fanny Bloom, la campagne intitulée Tout ça, c’est NOUS se décline en capsules vidéo de 30 secondes diffusées sur les principaux réseaux de télé du pays, sur le web et les réseaux sociaux.

L’émotion, le sens du spectacle, toute l’histoire, le succès, l’amitié, l’humour, «tout cela, c’est NOUS», disent les slogans apparaissant dans les capsules qui combinent des extraits de films, de séries, de jeux vidéo et de projets numériques qui ont marqué la culture québécoise et brillé jusqu’à Hollywood, allant du film Mommy de Xavier Dolan à la série Pour toi Flora, en passant par la téléréalité Canada’s Drag Race et le jeu d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla.

L’on entend notamment l’acteur Timothée Chalamet, vedette du mégasuccès Dune de Denis Villeneuve, louanger le cinéaste, affirmant que le Québécois est «un maître du cinéma, l’un des plus grands réalisateurs du monde».

«La campagne souligne à grands traits l’extraordinaire talent créatif de chez nous, déclare par voie de communiqué la présidente et cheffe de la direction du Fonds des médias du Canada, Valerie Creighton. Ses slogans sont peut-être audacieux, mais oh combien pertinents, puisque nos artistes sont souvent devant et derrière la caméra des plus grandes productions cinématographiques, télévisuelles et numériques d’ici et d’ailleurs.»

La campagne a également son pendant anglophone, intitulé «MADE Better», dans lequel défilent notamment des extraits des séries Schitt’s Creek, Sort Of, Nurses et Vikings. Elle souligne en outre le succès de l’Ontarien Simu Liu, qui incarne le premier héros asiatique de l’univers Marvel dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, et celui de la cinéaste sino-canadienne Domee Shi, première femme à réaliser en solo un film de Pixar, Turning Red.

Succès, prise 2?

Lancée en 2021, la précédente campagne bilingue de NOUS | MADE, « Découvrons-NOUS » en français (qui sollicitait l’apport de Mélissa Bédard, Adib Alkhalidey et plusieurs autres artistes), soutenait la diversité, l’équité et l’inclusion sur les écrans. Elle a «permis d’augmenter de 51% la perception favorable du public à l’égard des contenus promouvant les diversités», lit-on dans le communiqué.