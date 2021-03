«Schitt’s Creek» en tête des nominations aux prix Écrans canadiens

La comédie télévisuelle Schitt’s Creek et le film d’horreur Blood Quantum sont en tête des nominations aux prochains prix Écrans canadiens. Parmi les productions québécoises qui se démarquent, on retrouve les films La déesse des mouches à feu, Souterrain et Nadia, Butterfly.

Sans surprise, la sixième et dernière saison de Schitt’s Creek, qui a été récompensée aux derniers prix Emmy ainsi qu’aux Golden Globes, domine la soirée avec un total de 21 nominations.

Les séries Cardinal: Until The Night et Trickster récoltent 15 nominations chacune. L’actrice québécoise Karine Vanasse est d’ailleurs citée pour son rôle dans la première. La série dramatique Transplant, qui met en vedette Laurence Leboeuf, est pour sa part en lice dans six catégories.

Cinéma

En cinéma, Blood Quantum est nommé à dix reprises. Les films Funny Boy et Akillia’s Escape se taillent aussi une belle place avec respectivement neuf et huit nominations.

Parmi les films québécois s’étant démarqués, on retrouve les productions Beans, Souterrain, et Nadia, Butterfly, toutes trois en compétitions pour le prestigieux prix du Meilleur film. Sophie Dupuis et Pascal Plante sont également nommés pour la réalisation des deux derniers films.

La Déesse des mouches à feu (Anaïs Barbeau-Lavalette), Le Rire (Martin Laroche), My Salinger Year (Philippe Falardeau), Vacarme (Frédérick Neegan Siouï Trudel) et Jusqu’au déclin (Patrice Laliberté) sont également finalistes dans quelques catégories.

Du côté des des documentaires, Errance sans retour (Olivier Higgins et Mélanie Carrier) et Une femme, ma mère (Claude Demers) récoltent chacun deux nominations.

Par ailleurs, la musicienne Ariane Moffatt est finaliste dans la catégorie de la Meilleure chanson originale pour la pièce-titre du long métrage Merci pour tout.

Médias numériques

Le Québec se démarque également dans les catégories liées aux médias numériques. Deux des quatre nommés pour la Meilleure expérience immersive sont produits par des studios montréalais, soit In the Land of Flabby Schnook et Space Explorers: ISS Experience.

Le jeu We Happy Few: We All Fall Down du studio montréalais Compulsion Games est également nommé dans la catégorie Meilleur jeu vidéo.

Les prix Écrans récompensent chaque année le meilleur du cinéma, de la télévision et de la production numérique canadienne. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision remettra ses prix du 17 au 20 mai.

La liste complète des nommés peut être consultée ici.